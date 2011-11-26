نمایشگاه عکس "حسینیه" در تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه آثار هنری 21 عکاس بسیجی استان که در سفر به شهر زنجان و شرکت در مراسم عزاداری خیابانی حسینه اعظم زنجان خلق کردند در قالب 21 عکس رنگی و سیاه و سفید به نمایش گذاشته شده است.

یوسف اکبری، هاجر اجاقی، زهرا احمدی فر، هانیه احمدی پایدار، مرجان احمدی پایدار، محمد رضا امتنانی، جواد بهمنش، آذر پور محمد، لیلا پور محمد، ندا چینی فروش، سیدحسن سیدذوالفقاری، کمال شب خیز، لیلا طهماسبی، حامد فائزی، هادی فائزی، رامین فرزبود، فریبا فرهنگی، رضا فلاحی مطلق، ملک ناصر قربان زاده، صفا کسایی و شهلا مام ابراهیمی هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.

مراسم عزاداری خیابانی حسینیه اعظم زنجان در سال 87 به عنوان دهمین میراث معنوی کشور به ثبت رسید.

علاقمندان به هنر عکاسی می توانند تا تاریخ دهم آذر از ساعت 10 تا 18 از این نمایشگاه در نگارخانه استاد مقبلی واقع در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز دیدن کنند.

