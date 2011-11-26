بسیج مانع نفوذ دشمن در حوزه و دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند حاجی محمد عابدی کر بعد از ظهر شنبه در حاشیه مراسم هفته بسیج افزود: مدارس علوم دینی و دانشگاه ها باید براساس موازین اصیل اسلام ناب گام بردارند و بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین حجم و فضای پیام امام راحل در تشکیل بسیج مستضعفین به طلاب و دانشجویان بوده است، گفت: این موضوع نقش و آثار این تشکل بزرگ و حیاتی را نمایان می کند.

مدیر حوزه علمیه اهل سنت قبای شهرستان بندرترکمن بابیان اینکه در تداوم ثمردهی این شجره طیبه تلاش و مجاهدت وقفه ناپذیر همه اقشار ضروری است، تصریح کرد: دفاع با تمام توان از اسلام و انقلاب در دو مرکز حوزه و دانشگاه یکی از وظایف و مسئولیت های مهمی است که حضرت امام به دوش بسیج طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه ها گذاشته اند.

وی گفت: امام خمینی (ره) وحدت و اتحاد دو مرکز حوزه و دانشگاه را مورد تاکید قرار داده و در نگاه ایشان اساس و بنیان همه پیروزی های بزرگ" وحدت و همبستگی" است.

آخوند عابدی کر افزود: "بسیج" متعلق به همه آحاد ملت و جناح های وفادار به انقلاب است و نگاهبان اصول و مبانی و ارزش های اسلامی و فارغ از تاثیری پذیری های سیاسی است.

وی ادامه داد: زیرساخت های اصلی و ریشه های اولیه تفکر بسیجی مبانی اعتقادی اسلام است و این مهم باید به خوبی تبیین گردد و انتظار می رود که طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه ها هم در ایران اسلامی و هم درکشورهای اسلامی آغازگر ایجاد تشکل بزرگ بسیجی و تشکیل هسته های مقاومت در سطح جهانی در برابر قدرت های استکباری باشند.