بسیج هرگونه تجاوزی را با قدرت کامل پاسخ خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد قبل از ظهر شنبه در تجمع بزرگ بسیجیان استان قم که در صحن جوادالائمه(ع) حرم حضرت معصومه(ع) برگزار شد، اظهار داشت: بسیج و سپاه پاسداران هر گونه تجاوز به ایران را با قدرت کامل پاسخ خواهد داد.



وی اظهار داشت: تا جان در بدن داریم از ارزش و آرمان های امام راحل و دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسداری خواهیم کرد.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم گفت: راهی که شهدا و امام راحل به ما آموختن راه سید شهدا امام حسین(ع) است.



سردار مهدوی نژاد ابراز داشت: ما اهل تجاوز به هیچ کشور و ملتی نیستم ولی جواب هرگونه تجاوزی را با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم ادامه داد: هر شخصی فکر تجاوز در مخیله اش خطور کند باید منتظرجواب محکم باشد.



بسیج همچون دژ مستحکم در برابر تهدیدها ایستادگی خواهد کرد



وی با اشاره به اینکه بسیج همواره به دنبال بصیرت افزایی بوده است، اضافه کرد: بسیج همچون دژی مستحکم در برابر تهدیدهای نرم و سخت دشمنان ایستادگی خواهد کرد و این امر را یکی از مهم ترین وظایف خود می داند.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم گفت: بسیج در برابر حرکت های منحرف با قامتی محکم ایستادگی خواهد کرد و پاسخ بسیجیان به نمایندگی از مردم ایران به مستکبرین متجاوز این است که هرگونه تهدیدی را پاسخ خواهند داد.