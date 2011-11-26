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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

پدیدارشناسی بررسی شد

پدیدارشناسی بررسی شد

پدیدارشناسی در قالب کتابی که توسط انتشارات ویلی بلک ول منتشر شده به وسیله هربرت دریفوس مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به دو جریان تأثیرگذار فلسفی در قرن بیستم می‌پردازد. پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم دو جریان مهم و تأثیرگذار فلسفی در قرن بیستم هستند که بر سایر حوزه‌های علوم انسانی نیز تأثیرگذار بوده‌اند.

این کتاب توسط گروهی از متخصصان پدیدارشناسی و مکتب اگزیستانسیالیسم به نگارش درآمده است.

یکی از نکات قابل توجه در این اثر این است که مسائل و مواردی که این دو جریان در آن بر یکدیگر همپوشانی دارند را مورد توجه قرار داده است.

در این اثر مسائل و موارد اصلی این دو مکتب فکری مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی مسائل این دو مکتب فکری توجه به مسائل مطرح در این دو مکتب بوده است به عبارت دیگر طرح مسائل بر اساس پرسش محوری بوده است.

قصدمندی، معاصر بودن، مرگ از جمله محورهای اصلی مطرح در این دو مکتب فکری هستند که در این اثر مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌اند.

در این اثر به موضوعات و مسائلی چون پزشکی، احساسات، هوش مصنوعی و فلسفه محیط زیست که بر اساس آرای این دو مکتب کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند توجه شده است.

کد مطلب 1469847

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