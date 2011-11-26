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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

"آبراموویچ" علاقه‌ای به آوردن "هیدینک" ندارد

"آبراموویچ" علاقه‌ای به آوردن "هیدینک" ندارد

رومن آبراموویچ مالک روس باشگاه چلسی قصد ندارد گاس هیدینک را برای پست سرمربیگری این تیم به خدمت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آندره ویلاس بواس"، سرمربی فعلی چلسی در هفت بازی گذشته تنها دو پیروزی با این تیم کسب کرده و اکنون فشار زیادی را از سوی رسانه‌ها تحمل می کند.

با این حال رومن آبراموویچ اعلام کرده از او حمایت می کند و قصد ندارد گاس هیدینک را به عنوان جانشین او به خدمت بگیرد.

آبراموویچ در گفتگو با روزنامه "دیلی استار" گفت: تابستان امسال وقتی آنچلوتی را برکنار کردیم با آنچلوتی تماس گرفتم اما او برای قبول هدایت چلسی و ترک نیمکت تیم ملی ترکیه دستمزدی 6.5 میلیون پوندی طلب کرد که باعث عصبانیت من شد.

کد مطلب 1469848

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