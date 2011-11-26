به گزارش خبرگزاری مهر، "آندره ویلاس بواس"، سرمربی فعلی چلسی در هفت بازی گذشته تنها دو پیروزی با این تیم کسب کرده و اکنون فشار زیادی را از سوی رسانه‌ها تحمل می کند.

با این حال رومن آبراموویچ اعلام کرده از او حمایت می کند و قصد ندارد گاس هیدینک را به عنوان جانشین او به خدمت بگیرد.

آبراموویچ در گفتگو با روزنامه "دیلی استار" گفت: تابستان امسال وقتی آنچلوتی را برکنار کردیم با آنچلوتی تماس گرفتم اما او برای قبول هدایت چلسی و ترک نیمکت تیم ملی ترکیه دستمزدی 6.5 میلیون پوندی طلب کرد که باعث عصبانیت من شد.