کرسی تلاوت در فارسان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رفیعی اظهار داشت: پنجمین ویژه برنامه کرسیهای تلاوت باحضور جمعی از جوانان علاقمند به قرآن کریم در مهدیه فارسان برگزارشد .

وی افزود: در این هفته آیات 25 الی 35 سوره انبیاء توسط قاری برجسته استان علی اسماعیلی قرائت شد.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی فارسان گفت: در تفسیر آیات تلاوت شده به پیامهای اخلاقی از جمله توحید اعتقاد به یگانگی خدا در راس همه برنامه اولیای الهی ، عمل باید برمبنای اعتقاد باشد، تسلیم فرمان خدا بودن رمزکرامت بنده است، تسلیم بی چون وچرا بودن و .... اشاره شد.

فارسان در فاصله 57 کیلومتری شهرستان شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.