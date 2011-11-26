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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

رفیعی:

کرسی تلاوت در فارسان برگزار شد

کرسی تلاوت در فارسان برگزار شد

فارسان - خبرگزاری مهر: کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی فارسان گفت: پنجمین ویژه برنامه کرسی تلاوت در شهرستان فارسان از توابع استان چهارمحال و بختیاری برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رفیعی اظهار داشت: پنجمین ویژه برنامه کرسیهای تلاوت باحضور جمعی از جوانان علاقمند به قرآن کریم در مهدیه فارسان برگزارشد .

وی افزود: در این هفته آیات 25 الی 35 سوره انبیاء توسط قاری برجسته استان علی اسماعیلی قرائت شد.
 
کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی فارسان گفت: در تفسیر آیات تلاوت شده به پیامهای اخلاقی از جمله توحید اعتقاد به یگانگی خدا در راس همه برنامه اولیای الهی ، عمل باید برمبنای اعتقاد باشد، تسلیم فرمان خدا بودن رمزکرامت بنده است، تسلیم بی چون وچرا بودن  و .... اشاره شد.
 
فارسان در فاصله 57 کیلومتری شهرستان شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
کد مطلب 1469851

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