اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، بدمینتون بازان قمی موفق به کسب عناوین دوم و سوم انفرادی و دو نفره رقابت های قهرمانی کشور شدند.



پیکارهای بدمینتون قهرمانی کشور در رده سنی جوانان با شرکت بدمینتون بازان مدعی از استان های مختلف به میزبانی هیئت بدمینتون استان قزوین برگزار شد و بدمینتون بازان شرکت کننده در سه بخش تیمی، انفرادی و دو نفره در سالن شهید رجایی این شهر با یکدیگر به رقابت پرداختند.



در بخش انفرادی رقابت های بدمینتون قهرمانی رده سنی جوانان پسر کشور، محسن صادقیان در پایان رقابت 80 بدمینتون باز در دیدار نهایی با فرزین خانجانی ملی پوش بدمینتون کشورمان رقابت کرد که این دیدار با برتری خانجانی به پایان رسید و در نهایت موفق به کسب مقام نایب قهرمانی این پیکارها شد.



در بخش دو نفره رقابت های بدمینتون قهرمانی رده سنی جوانان کشور نیز تیم دو نفره علی دولتخواه و آریا ظفری بدمینتون بازان قمی در نهایت با کسب برتری در دیدار رده بندی به مقام سوم دست یافتند.



رقابت بانوان کبدی قم در لیگ برتر استاندارد



تیم قم با ترکیبی از بهترین بانوان کبدی کار قمی برای کسب موفقیت در مسابقات لیگ برتر کبدی کشور شرکت کرد.



در دور رفت از مرحله مقدماتی پیکارهای لیگ برتر کبدی بانوان قهرمانی کشور که در دو گروه برگزار می‌شود، علاوه بر تیم کبدی بانوان قم، تیم‌های گلستان، قزوین، خوزستان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، تختی تهران، کرمان، ملایر همدان، نیوساد رشت، راه و ترابری اصفهان نیز حضور دارند.



جدال فرنان قم با حریفان برای صعود به لیگ برتر تنیس



فرنان قم برای کسب مجوز صعود به مسابقات لیگ برتر تنیس باشگاه های کشور در کرمانشاه با حریفان رقابت می کند.



رقابت های لیگ دسته اول تنیس آقایان کشور با حضور هشت تیم به میزبانی هیئت تنیس استان کرمانشاه برگزار می شود و تیم فرنان قم به دنبال صعود به لیگ برتر است که فرنان پخت قم با نتیجه سه بر دو از سد شهید شرافتی تهران گذشت.



فرنان پخت قم با نتیجه سه بر دو مغلوب گاز تهران شد، با همین نتیجه به تیم امید به آیند کرمان باخت و با نتیجه چهار بر یک تیم آکادمی تنیس مینو در قزوین را از پیش رو برداشت تا امروز در روز پایانی برای کسب جواز صعود به مصاف حریفان برود.



معرفی برترین کمانداران مسابقات بسیج در قم



قم مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی مردان استان قم با معرفی برترین‌های این رقابت‌ها به پایان رسید.



مسابقات تیراندازی با کمان مردان قم با شرکت کمانداران مدعی از سراسر استان قم به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج به انجام رسید و جمعه شب با معرفی برترین‌ها پایان یافت.



رقابت مدعیان در مسافت ۳۰ متر در مجموعه خورشید در رشته ریکرو برگزار شد که در نهایت عنوان قهرمانی به اسماعیل علی نژاد رسید و علی مبصری و آرمین شمس دوم و سوم شدند.

