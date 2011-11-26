تعزیه در چهار نقطه از جنوب تهران اجرا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)، در چهار منطقه مختلف در سطح بوستانهای شهرری مراسم آئینی تعزیه اجرا خواهد شد.

مراسم تعزیه خوانی واقعه عاشورا اداره فرهنگی شهرداری منطقه 20 در بوستان نغمه، دولت‌آباد، خیابان ابن بابویه و فرهنگسرای ولاء شهرری واقع در میدان نماز اجرا خواهد شد.

برنامه مذهبی تعزیه که یادآور حماسه سرخ عاشوراست از 12 آذرماه سال جاری آغاز شده و تا 27 آذر ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه فرهنگی عاشورا در شهرری برپا می شود

همچنین برپایی نمایشگاه فرهنگی عاشورا در ضلع غربی میدان شهدای شاملو از دیگر برنامه های اداره فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران است که از 16 آذرماه با عکسهای عاشورایی در مرکز ابوالفتوح رازی و مرکز ری شناسی این منطقه برگزار می شود.

با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ عاشورایی در سطح جامعه به ویژه جوانان، برپایی خیمه های معرفت، سوگواره های عاشورایی، همایش تقدیر از نوگلان حسینی، تقدیر از پیرغلامان حسینی، برپایی شب شعر عاشورایی، تقدیر از مداحان و ذاکرین اهل بیت(ع) و همایش امر به معروف و نهی از منکر از جمله برنامه‌های ایام محرم و صفر است که از سوی اداره فرهنگی شهرداری منطقه 20 اجرا خواهد شد.

برپایی مسابقه پیامکی دلنوشته‌های عاشورایی

به مناسبت ایام محرم پنج هزار پوستر، پلاکارد، بنر، کتیبه عاشورا در طول دهه اول و دوم محرم در سطح منطقه نصب می ‌شود و کلیه مراکز فرهنگی اقدام به برگزاری مسابقه دل نوشته‌های عاشورایی در سطح منطقه خواهند کرد.

گفتنی است محله دولت‌آباد از دیرباز در اجرای مراسم آئینی تعزیه در ماه محرم پیشقدم بوده است.