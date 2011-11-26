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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

گرزین در گفتگو با مهر:

بارش برف در گرگان خسارتی نداشت

بارش برف در گرگان خسارتی نداشت

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: خوشبختانه بارندگی برف و باران روزهای اخیر خسارتی در پی نداشته است.

جعفر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خسارت های احتمالی ناشی از بارش برف و باران طی روزهای اخیر گفت: خوشبختانه هیچگونه خسارتی در این خصوص نداشتیم.

گرزین همچنین در ارتباط با روشنایی جاده گرگان - علی آباد نیز اظهار داشت: ما منتظر پاسخ های مدیران و مسئولان شرکت توزیع نیروی برق و اداره راه و ترابری هستیم تا دلایل اصی این کار را مشخص کنند.

وی افزود: به هرحال اجرای این پروژه ها نیز نیازمند اعتبارات ویژه است و در صورت تأمین اعتبار قطعاً انجام خواهد شد.

بارش برف پاییزی در بامداد جمعه موجب شد تا شهر گرگان نیز پس از سالها سفید پوش شود.

کد مطلب 1469860

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