بارش برف در گرگان خسارتی نداشت

جعفر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خسارت های احتمالی ناشی از بارش برف و باران طی روزهای اخیر گفت: خوشبختانه هیچگونه خسارتی در این خصوص نداشتیم.

گرزین همچنین در ارتباط با روشنایی جاده گرگان - علی آباد نیز اظهار داشت: ما منتظر پاسخ های مدیران و مسئولان شرکت توزیع نیروی برق و اداره راه و ترابری هستیم تا دلایل اصی این کار را مشخص کنند.

وی افزود: به هرحال اجرای این پروژه ها نیز نیازمند اعتبارات ویژه است و در صورت تأمین اعتبار قطعاً انجام خواهد شد.

بارش برف پاییزی در بامداد جمعه موجب شد تا شهر گرگان نیز پس از سالها سفید پوش شود.