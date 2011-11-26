انتخابات مجلس امسال از انتخابات گذشته مهمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عسکری ظهر شنبه در جمع مسئولان رسانه‌های استان قم اظهار داشت: انتخابات سه ضلع اصلی دارد؛ اجرا، نظارت و تبلیغات که تبلیغات می تواند منجر به حضور حداکثری مردم و آمدن آنان به پای صندوقهای رای شود.



وی ادامه داد: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران همواره مهم و جدی بوده و هست زیرا مردم خودشان به پای صندوقهای رای می آیند تا سرنوشت کشور را تعیین کنند اما این دوره به دلایلی از دوره های گذشته مهمتر است.



مدیرکل سیاسی استانداری قم اضافه کرد: این انتخابات اولین انتخابات بعد از فتنه 88 محسوب می شود و دشمن با تجربه فتنه که توانست از حفره اطلاعاتی سوء استفاده کند برای این انتخابات برنامه ریزی کرده است.



وی تاکید کرد: فتنه 88 با تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و همراهی و هوشیاری مردم خنثی شد و ما هم این تجربه را داریم.



عسکری ادامه داد: دیگر ویژگی این انتخابات این است که بعد از هدفمندی یارانه ها اجرا می شود که تاثیر زیادی بر جامعه داشته است.



وی برگزاری این انتخابات بعد از وقایع بیداری اسلامی و تحولات کشورهای منطقه را از دیگر ویژگیهای آن دانست و تاکید کرد: جمیع این مسایل سبب شده است تا این انتخابات مهم و مورد توجه دیگران باشد.



مدیرکل سیاسی استانداری قم با بیان اینکه دنیا و کل منطقه به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از گردنه مهمی در حال عبور است اظهار داشت: نقش ما در این تحولات بسیار مهم است و تاثیرگذار هستیم و انتخابات در این تاثیرگذاری نقش زیادی دارد.