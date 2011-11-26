فراخوان سوگواره عکس عاشورا در خوزستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در این مسابقه می‌توانند حداکثر پنج اثر تک عکس و یا مجموعه‌ای شامل حداکثر هفت قطعه عکس خود را روی لوح فشرده تا اول دی‌ماه به دبیرخانه سوگواره تحویل دهند.

موضوع مسابقه در دو بخش «آئین سوگواری عاشورا» و «عاشورا و انتظار» است. تصاویر ارسالی از سوی شرکت‌کنندگان باید روی لوح فشرده و یا پرینت اثر با کیفیت مناسب در اندازه A4 باشند.



عکسهای ارسالی باید مستند باشند. عکسهایی که با گرافیک مستند بودن خود را از دست داده باشند پذیرفته نخواهد شد. برگزار کننده مجاز است از آثار ارسالی برای چاپ در بروشور، پوستر، کارت دعوت و هر نوع استفاده رسانه ای اعم از چاپی و غیرچاپی در ارتباط با تبلیغات سوگواره و غیر از آن، با ذکر نام عکاس بهره گیرد.



آخرین مهلت ارسال آثار اول دی‌ماه، انتخاب و داوری آثار پنج تا 10دی‌ماه و برگزاری نمایشگاه آثار 20 دی تا 12 بهمن‌ماه خواهد بود.



اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و موزه هنرهای معاصر اهواز با همکاری دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و انجمن هنرهای تجسمی استان دومین سوگواره عکس عاشورا را برگزار می‌کنند.