روند احداث دانشگاه ها در پردیس دانشگاه جامع نیشابور کند است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال هاشمی در جلسه‌ خود با مدیران جهاد دانشگاهی خراسان رضوی اظهارکرد: مدیران مراکز دانشگاهی نیشابور برای جذب اعتبارات ملی و ساخت سریع در این پردیس دانشگاهی اقدام کنند.

وی با اشاره به طرح ایجاد واحد دانشگاهی علم و فرهنگ در نیشابور، تاکید کرد: ایجاد این واحد دانشگاهی و در مجموع پردیس جهاد دانشگاهی در نیشابور کار بسیار مناسبی است که دستگاه سیاسی برای اجرایی شدن آن در صورت طرح برنامه و بودجه مصوب، همکاری لازم را دارد.

وی با اشاره به عقب بودن نیشابور در چند سال قبل در حوزه دانشگاهی، اظهار داشت: هم‌اکنون وضعیت مطلوبی در نیشابور ایجاد شده و برای یک شهر دانشگاهی شدن یک قدم فاصله داریم.

فرماندار نیشابور تصریح کرد: باید رئیس آموزش و پرورش نیز برای گسترش کلاس‌های زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی برای تأمین کلاس‌های آموزشی مورد نیاز حمایت کند.

هاشمی در ادامه نسبت به ساخت موزه مردم‌شناسی و مفاخر خراسان رضوی توسط جهاد دانشگاهی گفت: در صورت ایجاد مقدمات از سوی جهاد، ساختمان آن از سوی شهرداری تامین می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: از سوی اعتبارات فرهنگی استان نیز به این مجموعه کمک شود.

وی افزود‌: با انجام توافقات بین شهرداری و جهاد دانشگاهی حداکثر تا 10 روز آینده اقدامات اجرایی این موزه انجام گیرد.