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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

هاشمی انتقاد کرد:

روند احداث دانشگاه ها در پردیس دانشگاه جامع نیشابور کند است

روند احداث دانشگاه ها در پردیس دانشگاه جامع نیشابور کند است

نیشابور - خبرگزاری مهر: فرماندار نیشابور از روند کند احداث دانشگاه ها در پردیس دانشگاه جامع نیشابور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال هاشمی در جلسه‌ خود با مدیران جهاد دانشگاهی خراسان رضوی اظهارکرد: مدیران مراکز دانشگاهی نیشابور برای جذب اعتبارات ملی و ساخت سریع در این پردیس دانشگاهی اقدام کنند.

وی با اشاره به طرح ایجاد واحد دانشگاهی علم و فرهنگ در نیشابور، تاکید کرد: ایجاد این واحد دانشگاهی و در مجموع پردیس جهاد دانشگاهی در نیشابور کار بسیار مناسبی است که دستگاه سیاسی برای اجرایی شدن آن در صورت طرح برنامه و بودجه مصوب، همکاری لازم را دارد.

وی با اشاره به عقب بودن نیشابور در چند سال قبل در حوزه دانشگاهی، اظهار داشت: هم‌اکنون وضعیت مطلوبی در نیشابور ایجاد شده و برای یک شهر دانشگاهی شدن یک قدم فاصله داریم.

فرماندار نیشابور تصریح کرد: باید رئیس آموزش و پرورش نیز برای گسترش کلاس‌های زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی برای تأمین کلاس‌های آموزشی مورد نیاز حمایت کند.

هاشمی در ادامه نسبت به ساخت موزه مردم‌شناسی و مفاخر خراسان رضوی توسط جهاد دانشگاهی گفت: در صورت ایجاد مقدمات از سوی جهاد، ساختمان آن از سوی شهرداری تامین می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: از سوی اعتبارات فرهنگی استان نیز به این مجموعه کمک شود.

وی افزود‌: با انجام توافقات بین شهرداری و جهاد دانشگاهی حداکثر تا 10 روز آینده اقدامات اجرایی این موزه انجام گیرد.

کد مطلب 1469863

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