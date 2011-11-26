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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

اولین خانه آموزش شهروندی در روستای غنی آباد شهرری گشایش یافت

اولین خانه آموزش شهروندی در روستای غنی آباد شهرری گشایش یافت

شهرری - خبرگزاری مهر: در راستای اطلاع از حقوق شهروندی، نخستین خانه آموزش شهروندی در روستای غنی آباد شهرری گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار ناحیه هفت شهرری با اعلام این خبر گفت: نخستین خانه آموزش شهروندی ویژه ساکنان روستا در روستای غنی آباد راه اندازی شد و روستاهای هم جوار نیز می توانند از این خدمات آموزشی بهره ببرند

عطاء الله حسینی افزود: رفتارهای ترافیکی، مسائل حقوقی، بازیافت و تفکیک زباله از مبدأ، نقش خانواده در تربیت فرزندان، زلزله، مدیریت بحران و روان شناسی از جمله دوره های آموزشی است که در خانه آموزش شهروندی برگزار می شود.

وی بیان کرد: ساکنان روستا نیز همانند شهروندان موظفند از حقوق شهروندی به دلیل اهمیت آن اطلاعات لازم را کسب کنند.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر خانه آموزش شهروندی، ایستگاه سیار آموزش شهروندی نیز با هدف ارائه آسان و سریع اطلاعات لازم، تبادل اطلاعات و آگاهی از نیازهای آموزشی، ارتقای سطح مشارکت افراد ساکن در روستا به طور مستمر در روستاهای این ناحیه مستقر هستند.

کد مطلب 1469864

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