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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

پزشکی قانونی اعلام کرد:

مرگ روزانه 10 نفر بر اثر مواد مخدر/ افزایش 4 درصدی آمار مرگ معتادان

مرگ روزانه 10 نفر بر اثر مواد مخدر/ افزایش 4 درصدی آمار مرگ معتادان

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در هفت ماهه نخست امسال دو هزار و 169 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتیهای مواد مخدر دو هزار و 84 نفر بود، 4 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: از کل فوتیهای سوء مصرف مواد مخدر در هفت ماهه امسال دو هزار و 37  نفر مرد و 132 نفر زن بودند؛ در حالی که تعداد زنان فوت شده بر اثر اعتیاد در هفت ماهه اول سال گذشته 105 نفر و تعداد مردان فوت شده یکهزار و 979 نفر بوده است.

 بر اساس این گزارش بیشترین فوتیهای سوءمصرف مواد در نیمه اول امسال با عدد 595 نفر مربوط به استان تهران است و پس از آن استان اصفهان با 228 و فارس با 158 فوتی در رتبه های بعدی قرار دارند.
 
همچنین استانهای کردستان و آذربایجان شرقی با هفت و بوشهر و ایلام با 9 فوتی به ترتیب کمترین میزان مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر را داشته اند.
 
گفتنی است تعداد کل متوفیات سوء مصرف مواد مخدر در سال گذشته سه هزار و 656 نفر بوده که یکهزار و 785 نفر آنان در نیمه اول سال و یکهزار و 871 نفر آنان در نیمه دوم سال جان باختند. بر اساس آمار های موجود معمولا مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در نیمه دوم هر سال بیشتر است زیرا در این ایام مرگ کارتون خوابهای معتاد بر اثر سوء تغذیه و سرمازدگی به آمار فوتیهای سوء مصرف مواد اضافه می شود.
کد مطلب 1469865

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