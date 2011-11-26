مرگ روزانه 10 نفر بر اثر مواد مخدر/ افزایش 4 درصدی آمار مرگ معتادان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: از کل فوتیهای سوء مصرف مواد مخدر در هفت ماهه امسال دو هزار و 37 نفر مرد و 132 نفر زن بودند؛ در حالی که تعداد زنان فوت شده بر اثر اعتیاد در هفت ماهه اول سال گذشته 105 نفر و تعداد مردان فوت شده یکهزار و 979 نفر بوده است.

بر اساس این گزارش بیشترین فوتیهای سوءمصرف مواد در نیمه اول امسال با عدد 595 نفر مربوط به استان تهران است و پس از آن استان اصفهان با 228 و فارس با 158 فوتی در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین استانهای کردستان و آذربایجان شرقی با هفت و بوشهر و ایلام با 9 فوتی به ترتیب کمترین میزان مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر را داشته اند.

گفتنی است تعداد کل متوفیات سوء مصرف مواد مخدر در سال گذشته سه هزار و 656 نفر بوده که یکهزار و 785 نفر آنان در نیمه اول سال و یکهزار و 871 نفر آنان در نیمه دوم سال جان باختند. بر اساس آمار های موجود معمولا مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در نیمه دوم هر سال بیشتر است زیرا در این ایام مرگ کارتون خوابهای معتاد بر اثر سوء تغذیه و سرمازدگی به آمار فوتیهای سوء مصرف مواد اضافه می شود.