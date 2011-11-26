کلینیک تخصصی دندانپزشکی از نیازهای نیشابور است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم فرهمند در اتاق جلسات معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور، اظهارکرد: هم‌اکنون چهار متخصص دندانپزشکی در نیشابور فعال هستند و دانشکده علوم پزشکی آماده همکاری کامل را برای تامین نیروی کار متخصص برای این پلی‌کلینیک تخصصی دارد.

وی اظهار داشت: در قسمت‌های پژوهشی یک ارتباط محکم بین دانشکده علوم پزشکی نیشابور و جهاد دانشگاهی مشهد وجود دارد.

وی تصریح کرد: آزمایشگاه جهاد دانشگاهی در نیشابور نیز یک مجموعه خوش‌ نامی است که دارای ظرفیت‌ها و برکات فراوانی بوده و باری را از دوش علوم پزشکی برداشته است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور اظهار امیدواری کرد که خدمات این مجموعه در نیشابور گسترده‌تر شود.

فرهمند تأکید کرد: در صورت راه‌اندازی پلی‌کلینیک تخصصی دندانپزشکی، رشته‌های دهان و دندان در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم پزشکی نیشابور ایجاد می‌شود.

وی در ادامه فعالیت سازمان دانشجویان را در نیشابور کم‌رنگ عنوان کرد و گفت: متاسفانه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان پراکنده بوده و متمرکز نیست.

وی خواستار ایجاد سازمان دانشجویی توسط جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در نیشابور شد.

همچنین مدیر جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: معاونت پژوهشی در بخش سلول‌های بنیادین، خدمات درمانی و آزمایشگاهی کارهای خوبی را انجام داده که امکان گسترش این فعالیت‌ها در شهرستان‌‌ها توسط جهاد دانشگاهی وجود دارد.

مجید غیور مبرهن از آمادگی جهاد دانشگاهی برای ایجاد بانک خون در نیشابور خبر داد و گفت: در معاونت فرهنگی نیز واحد انتشارات فعال است و جهاد دانشگاهی در حال گسترش بار محتوایی کتب آموزشی زبان انگلیسی است.

وی از آمادگی جهاد دانشگاهی برای ایجاد کلینیک تخصص دندان‌پزشکی در نیشابور اطلاع داد و گفت: غیر از مجموعه جهاد دانشگاهی مشهد، کلینیک فوق تخصصی دندان‌پزشکی در خراسان رضوی وجود ندارد و با تجاربی که داریم می‌توانیم این کلینیک را در نیشابور ایجاد کنیم.

این استاد دانشگاه گفت: جهاد دانشگاهی تنها نهاد غیردولتی است که خدمات خصوصی با تعرفه دولتی به مردم ارائه می‌کند.

غیور مبرهن بیان داشت: همکاران متخصص دندان‌پزشکی در نیشابور هستند ولی بهره‌برداری مناسب از آنها نمی‌شود و در صورت در اختیار قرار دادن مکان از سوی دستگاه‌های اجرایی نیشابور و تامین نیروی انسانی توسط علوم پزشکی، جهاد دانشگاهی برای تامین تجهیزات کلینیک اقدام کرده و در طول شبانه‌روز با تعرفه دولتی به مردم خدمات ارائه می‌کند.