اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوی ووشو کار البرزی مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور را در بخش تالو کسب کرد.

مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان و با حضور 29 تیم برگزار شد که در پایان از تیم اعزامی استان البرز، فاطمه رشیدی در اجرای فرم چیانگ شود در بخش تالو مدال برنز را کسب کرد.

مسئول پیگیری و معاضدت قضایی دفتر مدیرکل منصوب شد

مسئول پیگیری و معاضدت قضایی دفترمدیرکل ورزش وجوانان استان البرز منصوب شد.

طی حکمی از سوی بهروز منتقمی، موسی روزبه به عنوان مسئول پیگیری و معاضدت قضایی دفتر مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز منصوب شد.

در حکم صادره از سوی بهروز منتقمی مدیر کل ورزش وجوانان استان البرز آمده است: جناب آقای موسی روزبه

نظر به تعهد و سوابق حقوقی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مسئول پیگیری ومعاضدت قضایی دفتر مدیرکل منصوب می شوید. امید است در سایه الطاف الهی و با استفاده از تجارب خود و همکاری سایر مسئولان اداره کل ورزش و جوانان و روسای هیئتهای ورزشی در امور محوله موفق و موید باشید.



سرپرست امور حقوقی و املاک اداره کل منصوب شد

سرپرست امور حقوقی و املاک اداره کل ورزش وجوانان استان البرز منصوب شد.

طی حکمی از سوی بهروز منتقمی، صدرالله کثیری بعنوان سرپرست امور حقوقی و املاک اداره کل ورزش وجوانان استان البرز منصوب شد.

در حکم صادره از سوی بهروز منتقمی مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز آمده است: جناب آقای صدرالله کثیری

نظربه تعهد و تجارب اجرایی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست امورحقوقی و املاک منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از تجارب خود و بهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود با همکاری معاونان و روسای ادارات و هیئتهای ورزشی در انجام مسئولیت خطیر موفق و موید باشید.



برگزاری مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ در البرز



مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی استان البرز در کمالشهر کرج برگزار شد.



این مسابقات در رشته پرس سینه قدرتی با شرکت 125 ورزشکار به میزبانی کمالشهر برگزار شد که در پایان و در بخش تیمی، سام یک کمالشهر به مقام قهرمانی رسید .

همچنین در این مسابقات، سرزمین قدرت مقام دوم را به دست آورد و سام دو کمالشهر سوم شد.



حضور شش ووشو کار بانوی البرزی در مسابقات انتخابی تیم ملی



شش ووشو کار البرزی به مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو بانوان راه یافتند.

شش ووشو کار البرزی در پایان مسابقات قهرمانی کشور به مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو که از تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال 91 در آکادمی ملی ووشو برگزار خواهد شد، راه پیدا کردند .

اسامی این ورزشکاران عبارت است از محبوبه کریمی، ارغوان جلالی فر فرهانی، میترا عباسی، فاطمه رشیدی، فاطمه صفرآبادی و نرگس قربانی

در پایان مسابقات ووشو قهرمانی بانوان کشور، البرز نایب قهرمان شد



درپایان مسابقات ووشو قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان، تیم استان البرز با کسب چهار مدال طلا، یک نقره و دو برنز نایب قهرمان شد.

این دوره از مسابقات با حضور 31 تیم از سراسر کشور در استان کرمانشاه برگزار شد و شرکت کنندگان در آن با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان در بخش تیمی تیم میزبان ( کرمانشاه) بر سکوی نخست ایستاد، البرز مقام دومی را کسب کرد و تیم تهران (الف) به کسب مقام سومی رضایت داد.

در بخش انفرادی از استان البرز سه مدال طلا در اجرای فرمهای ( چانگ چوآن، دائوشووگوئن، شو) توسط محبوبه کریمی کسب شد.

همچنین یک مدال طلا در اجرای فرم دوئیلین توسط محبوبه کریمی و میترا عباسی و یک مدال نقره در اجرای فرم چپانگ شو توسط ارغوان جلالی فرهانی کسب شد.

دو مدال برنز نیز در بخش ساندا توسط فاطمه صفر آبادی و نرگس قربانی کسب شده است.