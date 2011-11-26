غلامرضا نبوی نامقی در گفتگو با خبرنگار مهر مبلغ پرداختی کشاورزان بابت بیمه محصولات گندم، جو، کلزا و گلرنگ را حدود چهار میلیارد و 700 میلیون ریال دانست و اضافه کرد: در قبال خسارات وارده، بیش از 37 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان نیشابور پرداخت می‌شود.

نبوی اظهارکرد: پرداخت خسارات ناشی از خشکسالی به کشاورزانی که محصولات زراعی خود را بیمه کرده‌اند در بانک کشاورزی شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: در سال زراعی 90- 89 بیش از 5 هزار نفر از کشاورزان با مراجعه به شعب بانک کشاورزی نیشابور نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کرده‌اند.

وی اظهار داشت: با هماهنگی‌های انجام شده، مقرر شد خسارات وارده ناشی از خشکسالی سال زراعی قبل از محل صندوق بیمه محصولات کشاورزی بانک کشاورزی به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شود.

وی تصریح کرد: در اثر کاهش نزولات جوی و بروز خشکسالی سال زراعی قبل به حدود 12 هزار هکتار از اراضی زیر کشت محصولات زراعی شهرستان بیش از 37 میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به قرارداد بیمه‌ای که بین بانک کشاورزی و کشاورزان منعقد شده است، خسارات وارد شده به‌عنوان غرامت پرداخت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور اعلام کرد: به‌جز محصولات پنبه و زعفران که توسط کارشناسان بانک در حال بررسی و برآورد خسارت است، خسارات وارده به سایر محصولات کشاورزی بر اساس قراردادهای منعقد شده قابل پرداخت است.