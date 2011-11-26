نقش بسیج در سازندگی پس از جنگ ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر شنبه در جمع بسیجیان شهرستان میاندرود افزود: آمادگی‌های لازم دفاعی در آحاد مردم در دفاع از کشور که همه اقشار جامعه حضور پر رنگی داشتند از توانایی های بسیج بوده است.

وی افزود: توانایی‌های لازم رزمی در بسیجیان به منظور کمک در بروز بلایا و حوادث غیر پیش بینی کمک به دولت در امر سازندگی از وظایفی بوده که بسیج با قدرت در حال انجام است.

معاون استاندار مازندران یادآورشد: در طول هشت سال دفاع مقدس بیش از 200 هزار شهید جان خود را نثار وطن کرده که از این تعداد آلاله، 160هزار شهید بسیجی دانشجو و دانش آموز بودند.

وی ادامه داد: آمریکا و سردمداران جهانی که کمتر از نابودی ایران راضی نخواهند شد، با حضور بسیج و هدایت مقام معظم رهبری به سر منزل مقصود نخواهند رسید.

هاشمی، خطر صهیونیسم بین المللی را فرا تر از کشور اسرائیل با جمعیت چهار میلیونی دانست و گفت: صهیونیسم بین المللی و آمریکای جهانخوار، نظام ظالمانه ای در جهان راه اندازی کردند.

معاون عمرانی استانداری مازندران به اطاعت از فرمان رهبری اشاره کرد و بیان داشت: موفقیت کشور و مصون ماندن از گزند دشمنان اسلام، انجام فرامین رهبری بوده و همه افراد در جامعه اسلامی گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و با اطاعت از رهبر انحرافی ایجاد نخواهد شد.