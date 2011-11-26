علی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این مانور ضربتی با هدف آمادگی برای مقابله با بحران‌های غیر مترقبه، بهینه سازی و افزایش سطح پایداری شبکه برق رسانی درشهر مهاجران با موفقیت امروز برگزار شد.

وی گفت: در این مانور15 اکیپ از کارکنان مدیریت های توزیع برق 11 شهرستان استان در قالب هفت گروه اجرایی و با حضور پلیس 110، اورژانس، هلال‌احمر، آتش نشانی، راهنمایی و رانندگی و با هماهنگی مخابرات، آبفا شهری، گاز و با مشارکت دیگر دستگاه‌های اجرایی شهرستان شازندتوان خود در برابر بحرانهای احتمالی را به نمایش گذاشتندو نیروهای عملیاتی نزدیک به 12کیلومتر از مسیر پست 63 کیلو وات مهدی آباد در روستاهای جزنق، خسبیجان، کیشان، مزرعه کیشان و کلاهدوز را اصلاح و بهینه‌سازی کردند.

وی در ادامه، با اشاره به متعادل سازی بار شبکه، کاهش تلفات برق، تامین برق پایدار با قابلیت اطمینان بالا و کاهش خاموشی‌ها در راستای جلب رضایت مشترکان به عنوان مهمترین اهداف برگزاری این مانور، مهمترین دستاوردهای برگزاری مانورهای بهینه سازی شبکه برق رسانی را افزایش آمادگی اکیپ‌های اجرایی، بالا بردن روحیه کار گروهی‌و افزایش سرعت عمل پاسخگویی مناسب به حوادث برشمرد.



وی افزایش توان مدیریت و رهبری در توزیع مناسب منابع در شرایط بحران، انجام عملیات پیشگیرانه بهره برداری و اصلاح و رفع معضلات شبکه در محدوده وسیع به صورت ضربتی با حداقل خاموشی و حداقل زمان ممکن ، افزایش حس اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری و سطح مهارت فنی و ایمنی و همچنین هماهنگی هر چه بیشتر گروه های مانور را از دیگر دستاوردهای مهم این مانور ذکر کرد.