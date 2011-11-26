اقتصاد تک محصولی پلدختر در معرض خطر/ ضرورت تسریع در احداث سدها

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمار ایستگاه هیدرومتری کشکان - پلدختر واقع در ورودی شهر پلدختر حدود 300 متری شمال پل باستانی آبدهی رودخانه کشکان در تاریخ 17 شهریور سالجاری معادل 2.4 متر مکعب در ثانیه بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که برابر 2.52 متر مکعب در ثانیه بوده 4.76 درصد کاهش و در مقایسه با دوره مشابه دراز مدت که معادل 13.27 مترمکعب در ثانیه بوده 82 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی گفت: از طرفی میزان آب مورد نیاز، سه ایستگاه پمپاژ در دست اجرای دشت واشیان، دشت جایدر و دشت بان بازه چم مهر در صورت راه اندازی حدود 6 متر مکعب در ثانیه است یعنی صرف نظر از میزان آب مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ در دست اجرا و در دست مطالعه بالادست حوزه شهرستان های خرم آباد و الشتر و دبی پایه مورد نیاز برای حیات آبزیان رودخانه کشکان، در فصل کشت تابستانه فقط برای سه ایستگاه یاد شده بخش مرکزی شهرستان پلدختر حدود 3.6 متر مکعب در ثانیه آب کم داریم.

وی افزود: این در حالیست که بر روی رودخانه کشکان و بالادست ایستگاه های یاد شده، تعداد 14 ایستگاه پمپاژ نسبتا بزرگ دیگر به کارفرمایی شرکت آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان لرستان نیز در دست مطالعه و یا در دست اجراست.

دبیر کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه های استان لرستان گفت: با این تفاسیر مهمترین چالشی که در آینده ای بسیار نزدیک، اقتصاد ضعیف و تک محصولی کشاورزی شهرستان پلدختر را به طور جدی تهدید می کند کم آبی در هنگام بهره برداری و راه اندازی ایستگاه های پمپاژ است که علاوه بر خشک شدن رودخانه و نبود آب مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ، بلکه مشکلات زیست محیطی ناشی از کم آبی و حتی مشکلات اجتماعی را نیز به دنبال دارد.

میرزایی افزود: با این وضعیت، راه حل غلبه بر این مشکل تسریع در انجام مطالعات سدهای مخزنی "چولهول" و "بن لار" بر روی رودخانه های چولهول و مادیان رود و اجرایی شدن آنها است.

وی ادامه داد: در این صورت علاوه بر تامین آب مورد نیاز ایستگاههای پمپاژ، با احداث این سدها ضمن حل مشکل سیلاب شهر پلدختر و روستاهای پایین دست، تولید برق، حل مشکل کم آبی خشکسالی های احتمالی آینده و امکان توسعه منابع آب و کشاورزی شهرستان و کنترل بخشی از رسوب سد کرخه را نیز به دنبال خواهد داشت.