اخلاص نهضت عاشورا را ماندگار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن بت شکن در دومین جلسه همایش عاشورائیان بروجن اظهار داشت: عملی که خالصانه برای رضای خدا و احیای ارزشهای الهی انجام شود در طول تاریخ ماندگار است.

وی تأکید کرد: خلوص نیت و بزرگداشت فلسفه قیام عاشورا در راستای افزایش معرفت مرم باید هدف عزاداریها باشد.

حجت الاسلام حسن بت شکن عمل به مقدسات اسلام را از دیگر اهداف مجالس سوگواری برشمرد و گفت: در مراسم عزاداری اقامه نماز جماعت باید در رأس برنامه ها باشد.

وی وحدت و همدلی هیئتها را از عوامل رونق یافتن مجالس سوگواری دانست و تصریح کرد: هیئتها باید با همکاری و هماهنگی یکدیگر در ارتقای سطح کیفی برنامه های محرم تلاش کنند.

بت شکن تأکید کرد: نهضت عاشورا دین اسلام را زنده کرد و اگر قیام عاشورا نبود چه بسا دین اسلام از بین می‌رفت.