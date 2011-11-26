به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسداللهی معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار نیشابور در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران اردوهای جهادی در این شهرستان اظهارکرد: برای ساختن کشور به تفکر بسیجی نیاز داریم و همه ما وظیفه داریم که ابتدا مراقب خودمان باشیم و از خودسازی شروع کنیم.

وی با بیان اینکه وظیفه دوم ما این است که کشور را بسازیم، اظهار داشت: وظیفه سوم ما ساختن دنیا و تاثیرگذار بودن در آن است.

معاون فرماندار نیشابور، نهاد بسیج را بهترین نهاد و تشکیلاتی دانست که می‌توان خود را در آن ساخت و استعدادهای خود را شکوفا کرد.

اسداللهی به لزوم شناخت درست و دقیق مناطق برای عمران آن تاکید و اضافه کرد: برای آبادانی کشور باید محصولات ایرانی را جایگزین محصولات خارجی کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور نیز در این مراسم اعلام کرد: امسال توانستیم با کمترین هزینه 22 پروژه عمرانی ساخت پایگاه و 14 پروژه ساخت سالن ورزشی را آغاز کنیم.

سرهنگ پاسدار احمد عنایت افزود: تفکر بسیجی، ضامن سلامت امور کشور است.