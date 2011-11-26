ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری ظهر شنبه در دیدار با اعضاء شورای ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر گفت: فرضیه امر به معروف و نهی از منکر از صدر اسلام در جامعه اسلامی صورت می گرفته است.

آیت الله جعفری گفت: افرادی که برای انجام این فرضیه اقدام می کنند باید سعه صدر و صبر داشته باشند.

وی ادامه داد: این افراد نباید احساساتی باشند و باید بتوانند با کلام نرم و منطقی افراد را امر به معروف و نهی از منکر کنند.

آیت الله جعفری گفت: برای احیاء فرضیه امر به معروف و نهی از منکر همگی باید تلاش کنیم تا شاهد جامعه ای اسلامی و به دور از گناه باشیم.

وی با اشاره به تهدیدهای بی پایه و اساس مستکبران جهان علیه ایران گفت: امروزه آمریکا با توجه به جنبش ها و بیداری مردم در سراسر جهان روزگار تلخی را تجربه می کند.

وی گفت: دشمنان انقلاب همواره به دنبال راهی برای ضربه زدن به نظام هستند و مقابله با این امر هوشیاری تمامی مسئولین و مردم را می طلبد.

امام جمعه کرمان بر لزوم توسعه وحدت هر چه بیشتر بین احاد جامعه تاکید کرد و ابراز داشت: دشمنان با دیدن وحدت مردم ایران از نقشه های پلید خود ناامید می شوند.

آیت الله جعفری الگو خیزش های صورت گرفته در جهان را انقلاب اسلامی ایران ذکر کرد و گفت: باید با همدلی و وحدت انقلاب باشکوه و پر عظمتمان را به رخ جهانیان بکشیم.