بارندگی 10 میلیارد ریال خسارت به مزارع و دامداریهای گناوه وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام مردانی بعد از ظهر شنبه در بازدید از روستاهای سیل زده شول کلر و کمالی افزود: هفته پیش به طور میانگین 52 میلیمتر باران در شهرستان گناوه بارید که خسارتی به مزارع و دامداریهای این شهرستان وارد کرد.

وی افزود: نبود سازه های فنی مناسب در مسیر روان آبها در شهرستان گناوه موجب می شود آب باران به ویژه در حوزه آبریز جبهه غربی رشته کوه زاگرس به سمت اراضی پست سواحل خلیج فارس سرازیر می شوند.

بخشدار مرکزی گناوه یادآور شد: باران شدید دوشنبه هفته گذشته در این شهرستان باعث شد تا بر اثر آن سه روستای کلر، کمالی و شول با دو هزار نفر جمعیت در محاصره سیلاب قرار گیرند و خساراتی به آنان وارد شد.