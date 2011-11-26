ولایت فقیه دلیل اصلی مصونیت نظام از دشمنی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد ظهر شنبه درآستانه ماه مبارک محرم و درجمع مبلغین اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اظهار داشت: اصلی ترین رسالت مبلغین تربیت ولایی است.

وی گفت: با تمام فعالیت هایی که در حوزه دین چه قبل و چه پس از انقلاب انجام شده، اما هنوز هم جای تربیت ولایی خالی است.

گنابادی نژاد با اشاره به پیروزی حزب الله لبنان افزود: دلیل پیروزی حزب الله در جنگ سی و سه روزه و حوادث پس از آن همین تربیت ولایی بود و آنان در دفاع و پیروی از ولایت پیش از اینکه ازمباحث نظری و علمی بهره مند شوند از تجربیات دینی خود استفاده کردند که حاصل تربیت ولایی بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با مطرح کردن چند سوال که آیا دانستن احکام شرعی وقف الزامی نیست و کدام نهاد مسئول سوالات مردمی در این زمینه است، اظهار داشت: روحانیت به ویژه مبلغین سازمان اوقاف با وجود منابع و سایتی در خصوص احکام شرعی وقف در این زمینه وظیفه ای جدی دارند.

وی با بیان اینکه اداره کل اوقاف استان نیز به صورت هفتگی پیامک هایی با موضوع بیان احکام شرعی برای مخاطبین خود ارسال می کند، گفت: وقف از آموزه های دینی است و امروز طیف گسترده ای از خیرین مدرسه ساز به دنبال وقف مدرسه های خود هستند تا خود و اقدامشان را ماندگار کنند.

گنابادی نژاد ادامه داد: با توجه به اینکه وقف از یادگارهای ائمه اطهار است، ما باید سرمایه های جدی مردم را به سمت وقف جهت دهی کنیم و اقداماتی صورت بگیرد تا مردم در دراز مدت نسبت به وقف بی اعتماد نشوند.

وی افزود: بیان احکام شرعی وقف، ترویج فرهنگ وقف و بیان ماندگاری وقف از وظایف مبلغین است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تصریح کرد: امروز 300 الی 400 روحانی طرح هجرت در روستاهای استان مستقر هستند که حرکتی مبارک و موثر در این زمینه است.