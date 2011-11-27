یکی از سه بیمارستان ایمن کشور در گرمدره بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلو در دیدار مردمی با اهالی شهر گرمدره افزود: در کل ایران سه بیمارستان ایمن مصوب شده است که یکی از این بیمارستانها در گرمدره به بهره برداری خواهد رسید .

وی ادامه داد: 30 میلیارد بودجه برای این بیمارستان لحاظ شده است ضمن اینکه جمعیت 20 هزار نفری گرمدره فاقد درمانگاه است.

این مسئول اضافه کرد: رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان گرمدره از اهم واجبات است و اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

آجرلو در خصوص پروژه مخزن آب گرمدره نیز یادآور شد: تکمیل پروژه مخزن آب گرمدره، در راستای دسترسی اهالی منطقه به آب شرب بهداشتی از دیگر موارد مهم است.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در خانه ملت گفت: پروژه فعلی با این سازه و حجم، برای اولین بار در ایران در حال اجرا است که با کمی صبر مردم نجیب گرمدره به بهره برداری خواهد رسید.

ساماندهی استخر و زمین ورزشگاهی به مساحت سه هزار متر مربع در گرمدره

این مسئول در خصوص ساماندهی استخر و زمین ورزشگاهی به مساحت سه هزار متر مربع در گرمدره بیان کرد: این دو پروژه به زودی به مرحله اجرا در آمده و خدمات لازم را به جوانان منطقه ارائه خواهند کرد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نمایندگان شوراهای اسلامی هر شهر، گلوگاه سخن مردم هستند که این امر اهمیت فراوانی دارد.