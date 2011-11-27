شهرهای اقماری کرج نیازمند گسترش خدمات دهی و توسعه امکانات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلو افزود: مسئولان باید توجه بیشتری را بر توسعه امکانات در شهرهای اقماری کرج داشته باشند.

وی درخصوص مشکلات پیش روی شهرهای اقماری به ویژه محمد شهر اظهار داشت: مسئولان باید گامهای اساسی را به سمت ارائه خدمات بیشتر به مردم بردارند و مناطق محروم را بیش از دیگر مناطق مورد توجه قرار دهند.

این مسئول بیان کرد: با توجه به استان شدن البرز و توسعه جمعیت در این استان باید اقدامات مناسبی به منظور ارتقای سطح خدمات دهی در شهرهای اقماری این استان انجام شود.

نماینده مردم کرج افزود: مطالبات مردم باید اجرایی شود و این امر تنها با خدمات رسانی امکان پذیر است.

سازمان حمل و نقل عمومی در همه شهرهای اقماری شهرستان راه اندازی شود

وی بیان کرد: یکی از مهمترین مطالبه‌های مردم در محمدشهرکرج، راه‌اندازی سازمان حمل و نقل عمومی بوده که البته این مهم باید در تمامی شهرهای اقماری این شهرستان راه‌اندازی شود.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس عنوان کرد: این خواسته مردم طی سالهای گذشته هنوز محقق نشده است و مسئولان باید بیش از گذشته مطالبات به حق مردم را اجرایی کنند و با توسعه امکانات میزان رضایتمندی مردم را ارتقا دهند.

آجرلو اضافه کرد: مسئولان در دستگاه‌های مختلف باید به وظایف خطیر خود آگاهی داشته باشند و با تمام توان و ظرفیت خود در مسیر خدمات‌رسانی به مردم گام بردارند.

وی تاکید کرد: مسئولی که نتواند به وظایف خود به درستی عمل کند، در قبال مردم و خداوند پاسخگو است لذا مدیران در دستگاه‌های اجرایی باید این مهم را همیشه مدنظر داشته باشند.

خطوط تاکسیرانی و اتوبوسرانی از مهمترین خواسته‌های مردم محمدشهر است

نماینده مردم کرج، توسعه خطوط تاکسیرانی و اتوبوسرانی را در محمدشهر کرج از مهمترین خواسته‌های مردم این منطقه عنوان کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

این مسئول گفت: شهروندان در این منطقه برای تردد با مشکل مواجه هستند و در برخی از مواقع دچار سردرگمی می‌شوند.

وی در ادامه سخنان خود پیگیری سایر امور از جمله اجرای متروی خط پنج از محمدشهر به ماهدشت و از ماهدشت به اشتهارد و همچنین اجرای کمربندی جنوب کرج به آزادراه آزادگان تهران را از مهمترین اقدامات دانست.

آجرلو اضافه کرد: انجام اینگونه اقدامات می‌تواند در تسهیل رفت و آمد مردم تأایرگذار باشد که این امر، اهمیت آنها را افزایش می دهد.

اجرای طرح کمربندی جنوب شهرستان زودتر در دستور کار دستگاه ها قرار گیرد

نماینده مردم کرج در خانه ملت یادآور شد: اجرای طرح کمربندی جنوب شهرستان از جمله مصوبات سفر ریاست جمهوری است که برای تحقق اهداف و توسعه خدمات رسانی به مردم باید هر چه سریع‌تر در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود بر توسعه مراکز علمی، آموزشی، تفریحی و فضاهای سبز در این منطقه تاکید کرد و گفت: توسعه زیرساختها از جمله مهمترین اقداماتی است که مسئولان در دستگاه‌های مربوطه باید در دستور کار خود قرار دهند.