شخصیت وجودی فاطمه معصومه (س) الگوی واقعی زن امروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره نیارمیان ظهر شنبه در همایش حجاب و عفاف و اهمیت حجاب از نگاه دین مبین اسلام، شخصیت وجودی حضرت فاطمه معصومه (س) را الگوی بارز برای زن امروزی در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی دانست و افزود: دشمن به اهمیت موضوع حجاب برای زنان مسلمان در سعادت و خوشبختی فرد وجامعه پی برده و به منظور ضربه زدن به نظام اسلامی به مقابله با آن می پردازد.

وی افزود: ترویج فرهنگ بی حجابی از طریق شبکه های ماهواره ای، حمایت از تولیدکنندگان و فرشندگان لوازم آرایشی و پوشاک و البسه که با فرهنگ دینی و اسلامی ضدیت دارد، ساخت فیلم های ضد ارزشی هالیوودی از جمله اقدامات دشمنان برای تهی کردن افکار نوجوانان و جوانان از ارزشهای اسلامی است.

مشاور مدارس و مددکار اجتماعی شهرستان بابل گفت: اگر جوان با فلسفه حجاب از نگاه دین اسلام آشنا باشد با هوشیاری مسیری را برمی گزیند که منجر به سعادت وی خواهد شد.

این مشاور اجتماعی اظهار داشت: اصولا حجاب نه تنها محدودیت برای زن به وجود نمی آورد، بلکه این فضا را برای زن ایجاد می کند تا با مصونیت و کمترین مزاحمت از سوی برخی افراد بیمار و هوسران به فعالیت های اجتماعی بپردازد.

تبیین شخصیت وجودی حضرت فاطمه معصومه (س)، اهمیت حجاب از نگاه دین مبین اسلام و نحوه برخورد خانواده ها از جمله موضوعاتی است که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همایش حجاب و عفاف به همت کانون فرهنگی هنری منتظران حضرت مهدی (عج) بابل و با همکاری بسیج خواهران شهید علی اکبر ابراهیم پور موزیرج شمالی و آستانه سر با هدف بصیرت افزایی در بین جوانان دختر نسبت به اهمیت مسئله حجاب و لزوم توجه ویژه نسبت به این موضوع برگزار شد.

در حاشیه این همایش ضمن پرسش و پاسخ، نمایشگاهی با موضوع حجاب و ارتباط دختر و پسر برپا شد که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.