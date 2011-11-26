عزاداری محرم گرامیداشت ارزشهای والای عاشورائیان است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این اطلاعیه آمده است: واقعه عاشورا یک رویداد یکروزه نیست؛ یک دانشگاه، یک مکتب و یک بینش است. در این دانشگاه بالاترین درس‌های ذلت‌گریزی، ستم‌ستیزی، حمایت از دین و امامت، وفاداری، شجاعت، شکیبایی، پایبندی به آداب و اصول اسلامی و مبارزه با خودپرستی و خودکامگی با خون نگارش یافته و فضیلت‌های والای الهی و انسانی به نمایش گذاشته شده است.

از سوی دیگر عاشورا مظلومانه‌ترین و جانگدازترین تراژدی تاریخ است. در این واقعه جانسوز، فضیلت‌ها را سر بریدند، عدالت و امامت را بر نیزه کردند و همه ارزش‌های والای الهی و انسانی را به مسلخ بردند. با شلاق شقاوت، تن مظلوم عدالت را خستند. با نیزه نیرنگ و دنائت، پیکر مجروح حقیقت را دریدند و با شمشیر ستم، تجسم تقوا و راستی را در قربانگاه خونین کربلا، مظلومانه به خاک و خون کشیدند.

عزاداری و گریستن بر مظلومیت‌های قهرمانان دشت نینوا در حقیقت گرامیداشت ارزش‌های والای این حرکت بزرگ و اهداف نهضت عظیم سیدالشهدا(ع) است. این مرثیه، مرثیه همه فضیلت‌های تاریخ، مرثیه همه مظلومیت‌های ناسروده، مظلومیت همه مظلومان گمنام و مظلومیت همه حقایق است.

سازمان تبلیغات اسلامی فرارسیدن ماه خونبار محرم‌الحرام را که یادآور رشادت‌ها و مظلومیت‌های خاندان پاک رسالت است به عموم ملت ایران و همه آزادگان و شیفتگان حق و فضیلت و عدالت در ایران اسلامی و سرتاسر جهان تسلیت می‌گوید.