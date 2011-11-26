سند توسعه شهرستان خوشاب تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالملکی در اولین جلسه شورای اداری خوشاب با اشاره به لزوم ارائه راهکارهای توسعه بر مبنای مزیت های منطقه و استفاده از خرد جمعی در تدوین این سند، تصریح کرد: تلاش مدیران بایستی معطوف به تبدیل شهرستان به الگویی نمونه و ورود به بازارهای بین المللی باشد.

وی خواستار برنامه ریزی برای ارتقاء سطح فرهنگ کار در شهرستان شد و افزود: نیازهای روز افزون از یک سو و محدودیت منابع مالی از سوی دیگر لزوم استفاده از توان و همت عمومی برای بهبود وضعیت موجود را دو چندان می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی از استقرار دو دفتر پیشخوان دولت و نیز پیگیری استقرار بانک ملی در شهرستان خبر داد و اضافه کرد: نیروهای فرمانداری خوشاب نیز استخدام و بزودی در محل کار خود مستقر می شوند.

وی با بیان اینکه اختصاص زمین برای اسکان مسئولان شهرستان هرچه زودتر باید محقق شود، تصریح کرد: خدمت به مردم ولایتمدار شهرستان بایستی بزرگترین افتخار برای مسوولان باشد.

فرماندار خوشاب نیز در سخنانی به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده پرداخت و اظهار داشت: استقرار اداراتی چون راه و ترابری، بهداشت و درمان، هلال احمر و کار از جمله مهم ترین نیازهای شهرستان است.

حسین ابراهیمی کردیانی با اشاره به فعالیت 15 هزار و 500 نفر در بخش کشاورزی شهرستان خوشاب گفت: این منطقه در تولید محصول پسته سرآمد سایر مناطق استان است.

وی ادامه داد: روند مطلوب پیشرفت فیزیکی احداث کارخانه سیمان، کارخانه تولید لامپ کم مصرف واقع در روستای نوده و نیز فراهم شدن زیرساخت های لازم در بخش صنعت، نویدبخش توسعه صنایع شهرستان در آینده ای نه چندان دور است.

فرماندار خوشاب درباره ظرفیت های معدنی شهرستان به وجود هفت هزار و 227 تن ذخایر معدنی اشاره و اضافه کرد: در این زمینه 13 پروانه از جمله هفت پروانه اکتشاف صادر شده است و 60 نفر در این زمینه مشغول به فعالیت هستند.