10 تصویر؛ از ریزترین دیکتاتور جهان تا گاو خشمگین اسپانیا!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و مسئله اعتراضات مصر بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ ریزترین دیکتاتور جهان

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به تضعیف وضعیت دیکتاتورها در جهان از کشورهای عربی گرفته تا اروپا اشاره دارد.

نوار قلب انقلاب!

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به شعار اصلی مردم انقلابی جهان عرب اشاره دارد که همچنان خواستار سقوط و کناره گیری دیکتاتورها از قدرت هستند.

چالشهای پیش روی دولت جدید مصر

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به چالشهای پیش روی دولت جدید مصر به نخست وزیری "کمال الجنزوری" اشاره دارد که اخیرا توسط شورای عالی نظامی حاکم بر این کشور انتخاب شده است.

یاد ایام دیکتاتوری

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به عکس یادگاری بن علی در کنارعبدالله صالح، معمر قذافی و حسنی مبارک اشاره دارد که یک به یک همگی آنها از قدرت ساقط شده اند.

طرح شورای همکاری خلیج فارس؛ مخالفان کجا هستند؟!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به ناکامی طرح شورای همکاری خلیج فارس در زمینه حل بحران یمن اشاره دارد که در آن جایگاه مخالفان رژیم عبدالله صالح در نظر گرفته نشده است.

موانع اصلاحات در سوریه

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز مخالفان مسلح در سوریه، اعراب و کشورهای غربی را به عنوان موانع انجام اصلاحات در این کشور معرفی کرده است.

گاو خشمگین اسپانیا

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری بحران اقتصادی در اسپانیا را به گاوی خشمگین و پرقدرت تشبیه کرده است.

سرکوب ادامه دارد؛ بدون شرح

الوطن قطر

محافظان انقلاب مصر؛ بدون شرح

الرایه قطر

ساعت آخر دیکتاتور یمن

الحیات