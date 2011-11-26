53 درصد از سهمیه اشتغال سبزوار تا پایان آبانماه سال جاری محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شعبانی در جلسه شورای اداری شهرستان سبزوار گفت: 90 میلیارد ریال تسهیلات برای مشاغل خانگی در اختیار بانک های شهرستان قرار گرفته است.

وی با اشاره به تاکید استاندار مبنی بر لزوم تهیه سرود شهرستان ها، اضافه کرد: سرود شهرستان سبزوار با استفاده از نیروهای توانمند شهرستان و با در نظر گرفتن مباحثی چون ایثار، شهادت، مفاخر و ظرفیت های شهرستان تهیه و در شورای فرهنگ عمومی استان رونمایی شد.

فرماندار سبزوار آداب و سنن، ارادت مردم به بارگاه رضوی و مسائل حماسی و ملی را از دیگر موضوعات مطرح شده در این سرود ذکر کرد که برای مردم شهرستان غرور، شادابی و نشاط اجتماعی را به دنبال دارد.

رییس شورای فرهنگ عمومی سبزوار در ادامه با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، ادامه داد: بسیاری از پیشرفت های نظام در عرصه های اجتماعی، عمرانی و فرهنگی مرهون حضور بسیجیان در این عرصه هاست.

حسین مقصودی شهردار سبزوار نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیت های سازمان متبوع خود پرداخت و گفت: اجرای 45 هزار متر مربع آسفالت شهری در 80 روز، شروع عملیات اجرایی هشت نماد شهری و احداث چهار پارک محله از جمله اقدامات اخیر این سازمان است.

وی از توجه به مبلمان شهری، آغاز بهسازی کمربندی سبزوار و ایجاد سه اداره جدید آرامستان ها، پسماند و اداره میادین و ساماندهی مشاغل شهری به عنوان دیگر فعالیت های شهرداری سبزوار یاد کرد.

سرهنگ نمدچیان فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه سبزوار نیز در سخنانی فعالیت های این تشکل در سال جدید و برنامه های شهرستان در هفته بسیج را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: برگزاری پنج نمایشگاه عفاف و حجاب، همایش بزرگ بسیجیان و نیز گردهمایی مشترک فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج و ائمه جماعات در زمره برجسته ترین اقدامات و برنامه های این هفته قرار دارد.