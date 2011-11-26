به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ظهر شنبه در این گردهمایی به ذکر بایدها و نبایدهای مراسم عزاداری در ایام سوگواری شهادت امام حسین(ع) و یارانش پرداخت و اظهار داشت: مسئولان هیئت‌های مذهبی باید توجه داشته باشند که امروز ورود خرافات به مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) یکی از مهمترین راهبردهای دشمنان برای آلوده کردن فضای معنوی این ایام است.



وی با بیان اینکه امام حسین(ع) در راه دین قیام کرد، تصریح کرد: ماه محرم به نوعی تمرین تولی نسبت به اهل بیت(ع) و پیروانشان و تبری از دشمنان اهل بیت(ع) است و تمامی برنامه‌هایی که در مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) اجرا می‌شود باید در مسیر حفظ و تقویت دین باشد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به جایگاه والای امام حسین(ع) اظهار داشت: در اسلام جنگ‌های متعددی به وقوع پیوست و شخصیت‌های برجسته‌ای به شهادت رسیدند اما آنچه در مورد حضرت سیدالشهدا(ع) گفته شده، راجع به هیچ یک از شهدا گفته نشده است و امام حسین(ع) جایگاه والایی نزد خداوند دارند.



وی اضافه کرد: در اسلام خوردن تربت هیچ کسی جز تربت امام حسین(ع) جایز نیست و حتی سجده بر تربت امام حسین(ع) ثواب دارد.



حجت‌الاسلام اسکندری به برخی جنایت‌هایی که بنی‌امیه و بنی عباس در حق اهل بیت(ع) روا داشتند اشاره کرد و افزود: افکار بنی‌امیه ریشه در افکار یهود دارد و آنها نفوذی‌های یهودی بودند که اسلام را به این روز کشاندند.



وی ادامه داد: بنی امیه می‌رفت که ریشه اسلام را از بین ببرد ولی امام حسین(ع) با اهدای خون خود از این توطئه شوم جلوگیری کردند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم بر لزوم برپایی باشکوه مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) و پرهیز از اجرای برنامه‌های غیر اسلامی تاکید کرد.