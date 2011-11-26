توسعه علمی از رسالت های اصلی بسیج است

مهدی کاکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت بسیج گفت: ریشه تاریخی بسیج به صدر اسلام و زمانی برمی گردد که پیامبر اعظم (ص) مردم را از زن و مرد و پیر و جوان برای تبلیغ دین و آمادگی در برابر تجاوز قدرتهای وقت فرا خواند.

کاکویی افزود: هوشیاری و درایت بی نظیر حضرت امام خمینی(ره)، از جمله اساسی ترین عوامل در راه خنثی سازی توطئه ها در جریان انقلاب اسلامی بوده و به برکت این دور اندیشی و هدایت، انقلاب در مسیر اصلی خود قرار گرفت.

وی بیان داشت: در پنجم آذر سال 58 و در مدتی کمتر از یکماه پس از سقوط لانه جاسوسی آمریکا در تهران و برملا شدن ماهیت سلطه جو و تجاوز کارانه، امام(ره) فرمان تاریخی تشکیل بسیج را صادر کرد.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه است که خوشبختانه در طی سالهای گذشته تاکنون با خودباوری و تفکر و اندیشه بسیجی موفقیت های ارزشمندی در عرصه های علمی و صنعتی کسب شده است.

وی افزود: در هزاره سوم و در دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالتنامیده شد وقتی مقام معظم رهبری فعالیت علمی و جهاد علمی را بزرگترین فرایض مطرح و تاکید می کنند که جوانان ایرانی توانایی فتح قله های علمی را دارند و در کلامی دیگر تصریح می کنند اگر ما برای کشور عزت، آبرو، رفاه و پیشرفت می خواهیم بید از طریق علم وارد شویم، اینجاست که توسعه علمی یکی از رسالتهای بسیج تعریف می شود.

این مسئول، رویکرد اصلی سازمان بسیج مستضعفین را در دهه پیشرفت و عدالت سه موضوع توسعه علمی، سازندگی و خدمت رسانی دانست و افزود: در عرصه توسعه علمی که ماموریت این سازمان بوده، مجموع فعالیت های مورد نیاز است که بخشی از این فعالیتها فرصت سازی و زمینه سازی است و برخی دیگر از فعالیتها، اقداماتی عملیاتی از جنس حرکتهای کاربردی است.

فرمانده پایگاه شهدای ارشاد گفت: سازمان بسیج به دلیل حضور و گستردگی که در تمام اقشار اجتماعی داردمی تواند همانگونه که در دهه اول انقلاب همه مردم را در لایه های مختلف سازماندهی کرد و در عرصه جهادی، دفاعی و عملیاتی وارد عمل شدند.