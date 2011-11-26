معابر مسکن مهر شهرستان ساوه روشن شد

محمد مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با نصب 180 پایه چراغ 11 و 9 متری و نیز 35 دستگاه بازوی چراغ 2 متری 284 چراغ لاک پشتی و کابل کشی بطول 6935 متر با مبلغ 154 میلیون تومان روشنایی معابرمسکن مهر واقع در شهرک علوی تامین شده است.

وی افزود: همچنین چهار فیدر خروجی پست 63 ساوه به طول 730 متر با هشت هزار و 400 متر کابل کشی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و626 میلیون ریال برای تقویت برق پایدار شهرستان ساوه به کار گرفته شده است.

مدیر توزیع برق شهرستان ساوه گفت: احداث بیش از 28 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، احداث بیش از هفت کیلومتر شبکه فشار ضعیف، نصب 28 دستگاه ترانس، احداث قریب به چهارکیلومتر شبکه روشنایی معابر از جمله فعالیتهای صورت گرفته در راستای توزیع برق مطمئن در شهرستانهای ساوه، غرق آباد طی شش ماه نخست سال جاری بوده است.

وی تصریح کرد: نصب 215 پایه چراغ تلسکوپی، دو هزارو939 چراغ لاک پشتی و واگذاری سه هزارو 138 انشعاب برق از دیگر اقدامات صورت گرفته در شهرستانهای ساوه وغرق آباد بوده است.

وی با بیان اینکه انشعابهای غیر مجاز باعث کاهش تلفات و هدر رفتن سرمایه ملی انرژی برق می شود اظهار داشت: 500 انشعاب غیر مجاز در شهر ستان ساوه توسط مأمورین برق شناسایی شده که تعداد 83 انشعاب غیر مجاز به انشعاب قانونی تبدیل شده است.

