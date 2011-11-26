مسئولان از ظرفیت های مناطق کویری خراسان رضوی استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نیاوند در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان اظهار داشت: قسمت هایی از شهرستان های خلیل آباد، بردسکن، بجستان و سبزوار در منطقه کویری قرار دارد که باید برای استفاده از ثروت عظیم و ظرفیت های فراوان این مناطق برنامه ریزی کرد.

وی افزود: قابلیت های صنعتی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی فراوانی در کویر وجود دارد که باید استفاده بهینه از آنها مورد توجه مسوولان استان قرار بگیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی گفت: تنوع گیاهی و جانوری، مزیت های گردشگری، انرژی خورشیدی و باد و اکوتوریسم از دیگر مزایای منحصر به فرد کویر است که باید از حالت بالقوه خارج شود.

وی تصریح کرد: باید با در اختیار قرار دادن تسهیلات کم بهره، فعالیت های مالیاتی و تامین اجتماعی و مشوق های سرمایه گذاری نسبت به جذب سرمایه گذاران در این مناطق برنامه ریزی جدی داشته باشیم.

نیاوند با اشاره به لزوم در نظر گرفتن مشوق های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و جذب آنان بر جلوگیری از خالی شدن مناطق کویری از مردم بومی منطقه و تبدیل آن به چالش امنیتی تاکید کرد.

گفتنی است، در این جلسه مقرر شد اعضای کارگروه پیشنهادات کاربردی خود در زمینه بهره برداری حداکثری و مطلوب از ظرفیت های مناطق کویری را برای تصویب در شورای برنامه ریزی استان به جلسه بعدی کارگروه ارائه کنند.