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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

هزار مجوز اشتغال خانگی در خراسان جنوبی صادر شد

هزار مجوز اشتغال خانگی در خراسان جنوبی صادر شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از صدور بیش از یک هزار مجوز ایجاد مشاغل خانگی در این استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی ظهر شنبه در شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان، با بیان اینکه با تسهیلات ابلاغ شده استان برای مشاغل خانگی، بالغ بر 9 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود، اظهار داشت: تاکنون یک هزار و 388 مجوز مشاغل خانگی در سطح استان صادر شده است.

وی تسهیلات مشاغل خانگی ابلاغ شده به استان در سال جاری را 27 میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: در صورت اختصاص سه میلیون تومان برای هر نفر بالغ بر 9 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه آموزش فنی و حرفه ای 597 مورد، صنعت و معدن و تجارت 326 مورد، میراث فرهنگی 120 مورد، صندوق مهر امام رضا(ع) 225 مورد و کمیته امداد امام خمینی(ره) 120 مورد مجوز مشاغل خانگی در استان صادر کرده اند، افزود: از این تعداد تنها صندوق مهر امام رضا(ع) و کمیته امداد استان تسهیلات مربوط به مشاغل خانگی را در اختیار دارند.

وی اضافه کرد: همچنین تاکنون چهار هزار و 667 پرونده ثبت نام مشاغل خانگی از طریق اداره پست استان تکمیل شده و به ادارات مربوطه ارجاع داده شده است.

محمدی همچنین تعداد افراد معرفی شده به بانکهای استان برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی را تاکنون 348 نفر برشمرد و افزود: طبق قانون، 35 درصد این تسهیلات برای بخش مستقل و 65 درصد برای بخش پشتیبان در مشاغل خانگی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه پایداری و استمرار مشاغل خانگی به پشتیبان وابسته است، عنوان کرد: افراد برای بازاریابی و تولید طرح محصولات به وجود افراد پشتیبان نیاز دارند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه سهم استان در سال جاری برای ایجاد اشتغال 24 هزار و 497 فرصت شغلی است، یادآور شد: همچنین 10 هزار مورد باید در بخش ساختمان ایجاد شود.

کد مطلب 1469897

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