هزار مجوز اشتغال خانگی در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی ظهر شنبه در شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان، با بیان اینکه با تسهیلات ابلاغ شده استان برای مشاغل خانگی، بالغ بر 9 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود، اظهار داشت: تاکنون یک هزار و 388 مجوز مشاغل خانگی در سطح استان صادر شده است.

وی تسهیلات مشاغل خانگی ابلاغ شده به استان در سال جاری را 27 میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: در صورت اختصاص سه میلیون تومان برای هر نفر بالغ بر 9 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه آموزش فنی و حرفه ای 597 مورد، صنعت و معدن و تجارت 326 مورد، میراث فرهنگی 120 مورد، صندوق مهر امام رضا(ع) 225 مورد و کمیته امداد امام خمینی(ره) 120 مورد مجوز مشاغل خانگی در استان صادر کرده اند، افزود: از این تعداد تنها صندوق مهر امام رضا(ع) و کمیته امداد استان تسهیلات مربوط به مشاغل خانگی را در اختیار دارند.

وی اضافه کرد: همچنین تاکنون چهار هزار و 667 پرونده ثبت نام مشاغل خانگی از طریق اداره پست استان تکمیل شده و به ادارات مربوطه ارجاع داده شده است.

محمدی همچنین تعداد افراد معرفی شده به بانکهای استان برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی را تاکنون 348 نفر برشمرد و افزود: طبق قانون، 35 درصد این تسهیلات برای بخش مستقل و 65 درصد برای بخش پشتیبان در مشاغل خانگی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه پایداری و استمرار مشاغل خانگی به پشتیبان وابسته است، عنوان کرد: افراد برای بازاریابی و تولید طرح محصولات به وجود افراد پشتیبان نیاز دارند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه سهم استان در سال جاری برای ایجاد اشتغال 24 هزار و 497 فرصت شغلی است، یادآور شد: همچنین 10 هزار مورد باید در بخش ساختمان ایجاد شود.