مردم افراد ارزشی و دارای تفکر بسیجی را به مجلس بفرستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم الله‌نور نوراللهی در اجتماع بزرگ بسیجیان نیشابور در سالن ورزشی انقلاب، مجلس دهم را بسیار مهم و حساس دانست و گفت: باید به نماینده ‌ای رای داد که گام‌های خود را در جای رهبری قرار دهد و نه از ایشان جلوتر حرکت کند و نه با احتیاط زیاد خود در پشت رهبری به انقلاب ضربه بزند.

وی از پایین آوردن پرچم انگلیس در مجلس ابراز خرسندی کرد و گفت: متاسفانه عده‌ای با رای دو فوریتی به‌دنبال حقوق دائم‌العمر برای خود بودند که به مقصد خود نرسیدند.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری برای بسیج حساب گسترده‌ای باز کرده‌اند و بسیج را سلاح استراتژیک نظام در تمام عرصه‌ها می‌دانند.

وی با اشاره به اینکه دشمن با دقت تمام کشور را رصد می‌کند، گفت: بسیجیان باید در برابر طرح و برنامه‌های دشمن هوشیار باشند.

وی عملیات روانی، تفرقه، شبهه‌افکنی در جامعه و بحران‌سازی‌های تصنعی را از برنامه‌ها و طرح‌های دشمن عنوان کرد و افزود: دشمنان ایران به ایستادگی و سد اساسی و بزرگی چون بسیج در مقابل خود اعتراف کرده‌اند.

فرمانده اسبق سپاه استانی بیت‌المقدس کردستان با اشاره به انتخابات مجلس نهم، اضافه کرد: مردم در انتخابات هوشیار باشند و افرادی را که دارای تفکر بسیجی و ارزشی هستند به مجلس بفرستند.

وی ادامه داد: سرداران، بسیجیان و سربازان نیشابوری در دوران دفاع مقدس حماسه‌های بزرگی آفریدند.

وی گفت: بر اساس آمار نیم درصد جمعیت کشور متعلق به نیشابور است اما 1.2 درصد شهیدان کشور، فرزندان این شهرستان هستند که این خود نشانه وفاداری مردم آن به ولایت و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.