نسبت فلسفه و فرهنگ بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر در پی آن است تا چگونگی آموزش و انتقال مفاهیم فلسفی از رهگذر فرهنگ را مورد بررسی قرار دهد.

این کتاب به مطالعه این موضوع می‌پردازد که چگونه فیلم، موسیقی و تلویزیون می‌توانند مفاهیم و آرای فلسفی را منتقل کنند. آیا فیلمهایی چون ماتریکس، ایکس من، هری پاتر و لاست می‌توانند مباحث اصلی مطرح در کارهای فیلسوفان بزرگ را منتقل کنند.

مباحث و مسائل فلسفی مطرح در این اثر طیف وسیعی از موضوعات فلسفی از متافیزیک گرفته تا معرفت شناسی و از اخلاق تا معنای زندگی را شامل می‌شوند.

بر اساس دیدگاه مطرح در این اثر خود فلسفه به عنوان موضوعی است که در فرهنگ عامه مطرح است.

این اثر با عنوان "معرفی فلسفه از طریق فرهنگ پاپ" از سوی انتشارات ویلی بلک ول منتشر شده است.