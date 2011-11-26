۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

هاشمی اعلام کرد:

کمترین انحراف از مسیر ولایت موجب آسیب پذیری نظام می شود

میاندرود - خبرگزاری مهر: معاون استاندار مازندران گفت: زاویه گرفتن از مسیر ولایت موجب آسیب پذیری نظام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر شنبه در حاشیه گردهمایی دو هزار نفری بسیجیان میاندرود در جمع خبرنگاران، با گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت ایام عزای سیدالشهدا (ع) و با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان گفت:  کمترین انحراف از مسیر ولایت فقیه و رهبر انقلاب باعث آسیب پذیری نظام خواهد شد.

وی با تشریح نقشه استعمارگران بعد از جنگ جهانی دوم و سلطه امریکا بر منطقه خاورمیانه اظهار داشت: کشورهایی که در این جنگ خسارت دیده بودند منفعتی نصیبشان نشد و جهان بین کشورهای قدرت طلب از جمله امریکا و انگلیس و شوروی سابق تقسیم شد.

هاشمی، به خفقان حاکم بر جهان اشاره کرد و ابراز داشت: آمریکا و انگلیس برای اینکه حاشیه امنی برای منافع استکباری خود بوجود آورند، رژیم شاه را تا بن دندان مسلح کردند و آن را به عنوان ژاندارم منطقه انتخاب کردند.

معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: در این شرایط سلحشوران ایرانی که تحت لوای مقدس اسلام و آموزه های روحانیت معظم بودند به هیچ وجه زیر سلطه و یوغ استکبار نرفتند و پایه های انقلاب را با تفکر ناب امام در سال 42 پایه گذاری کردند.

هاشمی، آموزه های انقلاب اسلامی را از نگاه عاشورایی و از جنس کربلا برشمرد و عنوان داشت: در ارتش امام حسین (ع) حتی طفل شش ماهه هم حضور داشت و با شهادتش حضور در صحنه خود را ثابت کرد و در انقلاب ما بعد از فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر تشکیل بسیج 20 میلیونی مشاهده کردیم که تمامی اقشار از  کودک و نوجوان تا پیر کهنسال حضور داشتند.

وی ادامه داد: امام راحل با دید نافذ و با آگاهی مداری لازم نسبت به جوامع بشری ارتش بزرگی را مجهز و در قالب بسیج سازماندهی کرد تا این جمعیت عظیم پاسدار انقلاب و ارزش های انقلاب باشد.

وی با اشاره به توطئه های همیشگی دشمنان نظام و انقلاب تصریح کرد: دولتمردان امریکایی به وضوح در سخنان خود به دشمنی خود با ملت ایران اعتراف می کنند.

معاون عمرانی استانداری مازندران اضافه کرد: سردمداران نظام امپریالیستی به کمتر از نابودی انقلاب رضایت نمی دهند و تکلیف ماست که با تجهیز خود و با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب با قدرت در مقابل آن ها بایستیم.

هاشمی، صهیونیسم را همان نظام ظالمانه جهانی به رهبری امریکا دانست و تاکید کرد: دشمن به این مهم اعتراف کرده که تا بسیجیان در صحنه حاضر بوده و پشتیبان ولایت فقیه هستند نمی توانند کاری از پیش ببرند.

وی عنوان کرد: ملت ما با روشنگری مقام معظم رهبری از گردنه های سهمناکی عبور کرده و امیدواریم به ساحل نجات و آرامش برسد و پرچم این انقلاب با پشتیبانی بسیجیان و با دستان با کفایت مقام معظم رهبری به صاحب اصلی آن امام عصر (عج) تقدیم شود.

