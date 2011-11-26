خانواده ها پاکدامنی و تقوا را در فرزندان تقویت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر شنبه در جمع خانواده های کارکنان ناجا قزوین اظهارداشت: مهمترین وظیفه والدین ایجاد زمینه تعالی روحی فرزندان است که باید مورد توجه جدی آنها قرار گیرد.

وی اظهارداشت: قرآن به عنوان آخرین و کامل ترین کتاب آسمانی، تنها مرجعی است که می تواند سعادت دنیا و آخرت انسان را تامین کند و اگر والدین زمینه انس بیشتر فرزندان با این کتاب آسمانی را فراهم کنند آینده افراد و جامعه تضمین می شود.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری گفت: انس با قرآن تاثیر بزرگی در زندگی انسان دارد و شایسته است والدین روزی یک آیه از قرآن کریم را برای فرزندان خود قرائت و معنی و پیام آن را برای آنان توضیح دهند.

آیت الله باریک بین عنوان کرد: خانواده ها به موضوع تهاجم فرهنگی نیز باید توجه بیشتری داشته باشند و تمام تلاش خود را برای خنثی کردن توطئه های دشمن بکار گیرند.

در ادامه این دیدار سردار جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین قرآن را دستورالعملی جامع برای زندگی بشر دانست و اظهارداشت: این کتاب عظیم، زندگی سعادتمندانه را به انسان نشان می دهد و آنان که به قرآن تمسک جویند سعادت مند می شوند.

سردار جعفری نسب افزود: مردم ایران مومن و پیرو آموزه های دینی و قرآنی هستند و این مهم در هشت سال دفاع مقدس نمود عینی داشت و مهمترین پشتوانه رزمندگان در جنگ تحمیلی تنها عمل به دستورات قرآنی بود که پشتوانه مقاومت ملت رشید ایران شد و با همین نگاه بود که مردم شهیدپرور، جوانان خود را به جبهه ها گسیل می کردند.

وی موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را نشات گرفته از آموزه های قرآنی دانست و یادآورشد: مقابله با حکومت های ظالم و بیداری اسلامی در مردم کشورهای اسلامی در سایه تمسک به آیات الهی محقق شده است.

جعفری نسب، هدف از برگزاری محافل قرآنی را آشنایی فرزندان با آموزه های دینی عنوان کرد و گفت: امیدواریم با تمسک به آیات الهی بتوانیم زندگی آرام، همراه با امنیت و معنویت داشته باشیم.