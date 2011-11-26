به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده ظهر شنبه در پایان گردهمایی عاشقان ولایت که با حضور بیش از 10 هزار نفر از بسیجیان شهرستان خرم آباد به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در مصلای الغدیر این شهر برگزار شد در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار داشت: بسیجیان اولین توان بازدارندگی ایران هستند و ما تکیه مان بر موشک نیست و تکیه ما بر بسیجیان و مخلصان با ایمانمان است آنانکه تاکنون نظام ما را حفظ کرده اند و تابع ولایت هستند.

وی افزود: پیام ما به دشمنان این است که اگر چیزی بخواهد ما را تهدید کند و برای ما آسیب پذیری داشته باشد برای مقابله با آن فکر می کنیم و هیچ تعارفی هم با کسی نداریم.

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان داشت: گردهمایی امروز بسیجیان برای دوستان انقلاب حامل پیام اقتدار و قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران و برای دشمنان ما مایه نا امیدی و یاس است و بیانگر این واقعیت است که ملت ایران در دهه چهارم انقلاب مصمم تر و استوارتر از گذشته برای حمایت از رهبر و دستاوردهای نظام مستحکم ایستاده اند.