فعالان بسیج در قوچان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی قبل از ظهر شنبه در جمع بسیجیان شهرستان غلبه بر فتنه 88 را از جمله دستاوردهای بصیرت مردم عنوان کرد و افزود: هوشیاری و بصیرت مردم موجب بر هم خوردن اهداف و نقشه های شیطانی دشمنان است.

محمد غفاری افزود: امروز دشمنان اسلام با استفاده از روش هایی چون ناکارآمد نشان دادن نظام و دامن زدن به اختلاف میان مسوولان در تلاشند تا از فرصت انتخابات پیش رو برای بر هم زدن نظم و آرامش عمومی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: این توطئه نیز همچون گذشته با توصیه ها و تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و آگاهی ملت خنثی خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی با اشاره به بیداری اسلامی منطقه و جنبش وال استریت اضافه کرد: آمریکا و نیروهای دست نشانده اش در حالیکه حقوق مسلم ملت های خود را نقض می کنند، با ارائه مستندات بی ارزش به جوسازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می پردازند.

غفاری درباره مولفه های فرهنگ و تفکر بسیجی به مواردی چون بصیرت، توکل، ولایتمداری و استقامت اشاره و اضافه کرد: دارا بودن این ارزش ها از سوی بسیجیان آنها را قادر به حضور و کسب موفقیت در صحنه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و جنگ نرم کرده است.