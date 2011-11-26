۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

بسیجیان میاندرودی با آرمانهای شهدا تجدید بیعت کردند

میاندرود - خبرگزاری مهر: بیش از دو هزار نفر از بسیجیان میاندرود با اجتماع پر شور خود در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، با آرمانهای امام راحل و شهدا پیمان دوباره بستند.

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان میاندرود ظهر شنبه همزمان با  تاسیس بسیج مستضعفین با حضور معاون عمرانی استانداری مازندران، یوسف ن‍ژاد نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان میاندرود، رضایی معاونت اجرایی فرماندهی سپاه کربلا، مسئولان ادارات و نهادها، بخشداران مرکزی و گهرباران و با حضور بسیجیان، رزمندگان، ایثارگران، یادگاران هشت سال دفاع مقدس و خانواده های معظم شهدا در سورک برگزار شد.

در این مراسم با شکوه بسیجیان خواهر و برادر، با در دست داشتن پرچمهای یا حسین (ع) و یا مهدی (عج) و شعارهای لبیک یا خامنه ای با آرمان های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در ابتدای این گردهمایی، سرهنگ جعفر جعفری فرمانده بسیج مقاومت سپاه مقاومت شهرستان میاندرود آخرین پیام حضرت امام (ره) به مناسبت تشکیل بسیج مستضعفین را قرائت کرد.

در ادامه مراسم، بسیجیان رزمی کار ذوالفقار پایگاه شهید مظفری روستای اسرم با اجرای حرکات رزمی و نمایشی اقتدار و آمادگی بسیجیان را به رخ دشمنان نظام و انقلاب کشاندند.

