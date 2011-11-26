عبدالله صالح محاکمه شود/ عربستان همچنان میزبان دیکتاتور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "حمزه الکمالی" از فعالان سیاسی یمنی گفـت: جوانان یمنی از طرح شورای همکاری خلیج فارس ناراضی هستند و به تظاهرات خود تا محاکمه عبدالله صالح و شرکایش ادامه می دهند.

وی افزود: جوانان انقلابی به شدت با تضمین های داده شده از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس برای اعطای مصونیت قضایی به عبدالله صالح مخالف هستند.

الکمالی تصریح کرد: آنچه نخبگان سیاسی یمنی به دنبال آن هستند گرفتن قدرت از عبدالله صالح و سپس محاکمه وی است و مردم علاوه بر این که خواستار محاکمه عبدالله صالح هستند به شدت مخالف طرح شورای همکاری خلیج فارس هستند.

از سوی دیگر منابع آگاه یمنی اعلام کردند: "محمد سالم باسندوه" رئیس کمیته گفتگوی ملی به همراه "یاسین سعید نعمان" دبیرکل حزب سوسیالیست یمن از قوی ترین نامزدهای پست نخست وزیری محسوب می شوند.

منابع مذکور افزودند: گویا یاسین نعمان تمایلی برای تصدی پست مذکور ندارد و انتظار می رود که "عبد ربه هادی" معاون رئیس جمهوری یمن باسندوه را مامور تشکیل کابینه کند.

خبر دیگر اینکه "ابوبکر القربی" وزیر خارجه یمن گفت: عبدالله صالح تا زمان اتمام معالجات پزشکی در ریاض باقی می ماند و تاریخ خاصی برای خروج وی از عربستان وجود ندارد و این که وی در عربستان بماند یا به آمریکا برود به آزمایشهای پزشکی مربوط می شود.

شایان ذکر است که عبدالله صالح دو روز قبل طرح شورای همکاری خلیج فارس را در ریاض در حضور وزیران خارجه این شورا امضا کرد.