توانایی شکست سیاه جامگان را داریم/ امیدوارم مشکلات شهرداری برطرف شود

عباس چمنیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: جام حذفی ویژگی‌های خاص خود را دارد و در این مسابقات حتی تیم‌های دسته دومی نیز بی‌امید نیستند. بی جهت نیست که جام حذفی را جام شگفتی‌ها می نامند.

وی در ادامه افزود: در این مسابقات بعضا دیده شده تیم‌های دسته‌های اول و دوم حریف تیم‌های لیگ برتری می شوند و با برتری مقابل آنها خلق شگفتی می کنند. همانطور که ما در دیدار با تراکتورسازی تبریز نتیجه‌ای فوق العاده کسب کردیم و این تیم لیگ برتری را از دور مسابقات کنار زدیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج با اشاره به دیدار تیمش مقابل سیاه‌جامگان مشهد در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی گفت: همانطور که ما مقابل تراکتورسازی از انگیزه زیادی برخوردار بودیم تیم سیاه جامگان نیز برای دیدار با شهرداری یاسوج انگیزه زیادی دارد، چرا که می خواهد مقابل تیمی از یک دسته بالاتر به میدان برود.

چمنیان شرایط نامساعد جوی مشهد را یکی از مشکلات تیمش در بازی مقابل سیاه جامگان خواند و گفت: با شناختی که از تیم سیاه جامگان دارم و نیز آگاهی از توانمندی‌های تیم خود اطمینان دارم که می توانیم حریف مشهدی را شکست دهیم.

وی که از مربیان با سابقه فوتبال خراسان و شهر مشهد است، خاطر نشان کرد: اینکه قرار است من تیم شهرداری یاسوج را به مصاف تیمی از شهر خود بفرستم برایم یک امتیاز مثبت است، چرا که از پتانسیل و توانایی تیم مقابل آگاهی کامل دارم. در عین حال بازیکنان و مربیان این تیم نیز افکار و روحیات مرا می شناسند و می دانند به چه روشی مربیگری می کنم.

سرمربی تیم شهرداری یاسوج با تمجید از تیم سیاه جامگان مشهد گفت: سیاه جامگان تیمی است که برای موفقیت در لیگ دسته دوم و صعود به لیگ برتر بسته شده است. این تیم به دنبال خلق شگفتی است و می آید که مقابل شهرداری یاسوج در خانه پیروز شود اما ما هم انگیزه زیادی داریم چرا که می دانیم با موفقیت در جام حذفی می توانیم در جهت اعتلای شهر خود و نام تیم شهرداری گام برداریم.

چمنیان در خصوص مشکلات مالی تیم شهرداری یاسوج گفت: شهرداری یاسوج هم به مانند دیگر تیم‌ها با مشکلاتی دست به گریبان است. تا به امروز مبلغ ناچیزی از مبالغ قرارداد بازیکنان و مربیان شهرداری پرداخت شده است. با توجه به تغییراتی که در مدیریت شهرداری یاسوج به وجود آمده امیدواریم مشکلات‌مان به حداقل برسد و با تمرکز بیشتر در دیدارهای پیش رو به میدان برویم.

تیم های سیاه جامگان مشهد و شهرداری یاسوج در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 14 فردا یکشنبه در ورزشگاه تختی مشهد به مصاف هم می روند.