مدیر مرکز آموزشی و درمانی فارابی کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز با حضور دکتر ابراهیم شکییا، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و تنی چند از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مراسم تودیع و معارفه دکتر پیمان قنبری و دکتر ارسلان کرم سیما، در سالن اجتماعات این بیمارستان برگزار شد.

در این مراسم، دکتر ابراهیم شکیبا، چرخش مدیریت بین همکاران لایق را امری مهم دانسته و این کار را در راستای ارتقای سلامت که یکی ار اهداف مهم دانشگاه علوم پزشکی است، عنوان کرد.

در پایان این مراسم از زحمات دکتر ارسلان کرم سیما، مدیریت قبلی مرکز آموزشی درمانی فارابی تشکر شد و دکتر پیمان قنبری به عنوان مدیر جدید این مرکز معرفی شد.

