حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ایجاد جذابیت در برنامه های محرم برای ارتقای شعور در کنار شور حسینی اظهار داشت: کربلا در حقیقت هم صحنه شور است و هم شعور؛ اما آنچه که باید مورد توجه دست اندرکاران برگزاری مراسم عزاداری قرار گیرد این است که باید برای هر دو بخش شور و شعور حسینی برنامه ریزی کنند.

وی افزود: بخش شور و تمام آنچه که مربوط شعائرعاشورایی است باید توسط هیئتها و سینه زنها و نوحه خوانها مورد توجه قرار گیرد و با برنامه ریزهای منظم هیئتها و همکاری نیروی انتظامی برای بیرون آمدن و برگزاری تظاهرات عاشورایی می توانند این شور را به اوج خود برسانند .

حجت الاسلام تقوی یادآور شد: توجه به شعورعاشورایی مربوط به وعاظ و سخنرانهای مجالس و محافل است که باید پیامهای عاشورا را به گوش مردم برسانند و مکتب حسین بن علی را برای مردم تبیین و تشریح کنند؛ چرا که حقیقت عاشورا در محتوای عاشورا نهفته است؛ باید این محتوا از سوی صاحبنظران و عاشورا شناسان و افرادی که به تاریخ اسلام آشنایی کامل دارند بیان شود.

تقوی کربلا را اسلام مجسم دانست و گفت: اسلام شناس باید اسلام مجسم را برای مردم تشریح کند؛ کربلا صحنه ای است که کل اسلام در آن پیاده شده است. در این صحنه عبودیت ، عبادت ، عشق و عرفان، آزادی و آزاد منشی، فتوت، مظلومیت، شجاعت، وفاداری، ایثار، انصاف و انفاق تجلی کامل داشته است. کربلا گنجینه ارزشهای اسلامی است و ارزشهای عاشورایی در حقیقت تبلور همان ارزشهای قرآنی است که امام حسین(ع) با کمک یارانش این ارزشها را به وجود آورد.

وی ضرورت حضور کارشناسان برای بیرون کشیدن این حقایق و درمیان گذاشتن آن با مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: این حقایق می تواند به شعور عزادارن بیافزاید.

حجت الاسلام تقوی در رابطه با زودون آسیبها از مراسم عزاداری گفت: هر پدیده سیاسی اجتماعی که بار عبادی هم داشته باشد مثل همه پدیده های دیگر دچار آسیبها و آفاتی می شود، به ویژه پدیده هایی که با شور فراوانی همراه است کنترل این موج و شور دشوار می شود و بطور طبیعی افرادی در این مراسم شرکت می کنند که می خواهند شور خود را به امام حسین(ع) به عنوان سلسله گردان این مراسم نشان دهند، از این رو به کارهایی دست می زنند که خیلی مبنای دینی، شرعی و حتی عقلانی ندارد؛ در این مواقع باید جلوی این اقدامات را گرفت تا بدعتها در مراسم عاشورا ایجاد نشود.

وی اظهار داشت: ایجاد نوآوری ها، ابتکارات و ایجاد جاذبه می تواند در برگزاری این مراسم موثر باشد اما با لحاظ کردن اینکه نوآوریها اختلالی در برگزاری مراسم به شیوه سنتی ایجاد نکند. مراسم عاشورا در طول تاریخ اسلام برگزار شده و راه و روال خاصی به خود گرفته و نباید روالی که مورد تأیید علما و فقها و عموم مؤمنین بوده را برهم زد و شور حسینی را به جریان دیگری تبدیل کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تصریح کرد: برای دسته های سینه زنی استفاده از وسایل و ابزار موسیقایی جدید از آن دسته روشهایی است که می تواند در برگزاری مراسم انحراف ایجاد کند، مراسم عزاداری سید الشهدا همواره با طبل، شیپور و سنج همراه بوده چرا که این ابزار و وسایل در متن خود واقعه عاشورا مورد استفاده قرار گرفته است و هیئتهای عزاداری تا امروز به تبعیت از آن صحنه از این ابزار استفاده کرده اند.

تقوی اضافه کرد: وارد کردن وسایل جدید به هیئتهای عزاداری هم غیر شرعی است وهم سنت و سیره مؤمنین در طول تاریخ را خدشه دار می کند. همچنین خواندن اشعار و مطالبی که با واقعیت همخوانی ندارد نیز می تواند به این مراسم آسیب وارد کند اما به طور کلی در این دنیا همه چیز دچار آفت و آسیب می شود نکته مهم اینجاست که باید از بروز و پیش روی این آسیبها جلوگیری کرد.

وی گفت: اسلام شناسان و مردم باید مانع این آسیبها شوند تا عاشورا همچنان حفظ شود. ما به شدت به عاشورا نیازمند هستیم، عاشورا یک مکتب و دانشگاه است که همه انسانها می توانند در آن حضور داشته باشند، این دانشگاه کنکور و شرایط سنی ندارد، از همه افراد دعوت می کند و آنها را در این حرکت عظیم به سمت اهداف خود سوق می دهد. عاشورائیان باید مانع از ایجاد این آسیبها شوند و هم شعور و هم شور را در کنار هم حفظ کنند.

وی همچنین تأکید کرد: اعتقاد دارم در برگزاری مراسم عزاداری حسینی در صورت برطرف شدن اشکالات تعزیه ای می توان از این هنر نمایشی عاشورایی بهره گرفت. می توان با استفاده از این هنر نمایشهایی را طراحی و اجرا کرد.