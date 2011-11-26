مردم به وعده های نامتعارف انتخاباتی توجه نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی اظهار داشت: هیچ فردی نمی تواند در وعده های انتخاباتی ادعا کند که می تواند تمامی مطالبات مردم را برآورده کند.

وی تبلیغات زودهنگام برخی نامزدهای انتخاباتی مجلس را غیرقانونی دانست و افزود: فعالیت این افراد تحت نظارت ناظران و مجریان انتخاباتی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری به تبلیغات فراوان دشمن برای جلوگیری از برگزاری انتخابات پرشور و با نشاط در کشور اشاره و تصریح کرد: دشمن با این تبلیغات در صدد کاستن رونق انتخابات در کشور بوده که باید با کمک خداوند و همت مردم این توطئه را خنثی کرد.