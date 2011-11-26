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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

عنابستانی:

مردم به وعده های نامتعارف انتخاباتی توجه نکنند

مردم به وعده های نامتعارف انتخاباتی توجه نکنند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به نزدیکی برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند امسال، گفت: مردم به وعده های غیرمتعارف کاندیداهای احتمالی مجلس توجه نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی اظهار داشت: هیچ فردی نمی تواند در وعده های انتخاباتی ادعا کند که می تواند تمامی مطالبات مردم را برآورده کند.

وی تبلیغات زودهنگام برخی نامزدهای انتخاباتی مجلس را غیرقانونی دانست و افزود: فعالیت این افراد تحت نظارت ناظران و مجریان انتخاباتی است.
 
استاندار چهارمحال و بختیاری به تبلیغات فراوان دشمن برای جلوگیری از برگزاری انتخابات پرشور و با نشاط در کشور اشاره و تصریح کرد: دشمن با این تبلیغات در صدد کاستن رونق انتخابات در کشور بوده که باید با کمک خداوند و همت مردم این توطئه را خنثی کرد.
کد مطلب 1469918

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