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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

میزان زکات پرداختی در شهرستان آبیک دو برابر شد

میزان زکات پرداختی در شهرستان آبیک دو برابر شد

آبیک - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد زکات شهرستان آبیک از دوبرابر شدن میزان زکات پرداختی کشاورزان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد موسوی در این باره گفت: کشاورزان شهرستان آبیک تاکنون 200 میلیون تومان زکات محصولات خود را پرداخت کرده اند که این میزان دو برابر زکات پرداختی در سال گذشته است.
 
حجت الاسلام موسوی گفت: قرار است از مجموع زکات پرداختی ۸۰ طرح عمرانی مانند بهسازی مساجد و معابر، احداث کانال آب کشاورزی و غسال خانه در روستاهای پرداخت کننده اجرا شود و 100 نوعروس نیز راهی خانه بخت شوند.
 
وی افزود: پارسال نیز با کمک۵۰ میلیون تومانی دولت۳۰ طرح عمرانی در روستاهای این شهرستان اجرا و زمینه ازدواج ۱۵ زوج جوان نیازمند هم فراهم شد.
 
به منظور ترویج فرهنگ زکات و تسریع در عمران و آبادانی مناطق محروم، دولت در هر روستا به میزان زکات جمع آوری شده با کمک های مالی خود به عمران روستاها کمک می کند.
کد مطلب 1469921

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