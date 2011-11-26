میزان زکات پرداختی در شهرستان آبیک دو برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد موسوی در این باره گفت: کشاورزان شهرستان آبیک تاکنون 200 میلیون تومان زکات محصولات خود را پرداخت کرده اند که این میزان دو برابر زکات پرداختی در سال گذشته است.

حجت الاسلام موسوی گفت: قرار است از مجموع زکات پرداختی ۸۰ طرح عمرانی مانند بهسازی مساجد و معابر، احداث کانال آب کشاورزی و غسال خانه در روستاهای پرداخت کننده اجرا شود و 100 نوعروس نیز راهی خانه بخت شوند.

وی افزود: پارسال نیز با کمک۵۰ میلیون تومانی دولت۳۰ طرح عمرانی در روستاهای این شهرستان اجرا و زمینه ازدواج ۱۵ زوج جوان نیازمند هم فراهم شد.

به منظور ترویج فرهنگ زکات و تسریع در عمران و آبادانی مناطق محروم، دولت در هر روستا به میزان زکات جمع آوری شده با کمک های مالی خود به عمران روستاها کمک می کند.